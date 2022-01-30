中職／王奕凱後援「K功之王」 李振昌生涯仍是第一

味全龍隊徐若熙靠著三振能力一鳴驚人，中信兄弟隊同樣有位少年「K功之王」，21歲的王奕凱單季11.81的K9值，是去年球季所有投手中最高。

K9值也就是所謂的三振率，代表一名投手平均每九局可以投出的三振數，也是投手三振打者的重要指標，大於9意味著平均一局可以三振一名打者，短局數的後援投手可以全力飆速，在數據上較有利。

王奕凱去年球季出賽34場、32局是生涯最高，整季累積42次三振，3月17日對戰味全龍隊時，更以20歲又200天的年紀，刷新史上1局3次三振最年輕左投紀錄，他自花蓮體中畢業後，在2018年選秀會加盟中信兄弟隊，開啟職棒之路。

高K9值對先發投手難度不同，以後援投手單獨計算，在王奕凱之後，排名第二是富邦悍將隊王尉永的10.80、第三是味全龍隊陳冠偉的10.44，年紀也在25、6歲之間，十分年少有為。

中信兄弟守護神李振昌雖然以10.38排名第四，不過若比較現役後援投手的生涯K9值，李振昌在中職4年的平均K9值是11.33，與目前出賽2年的王奕凱並列第一。