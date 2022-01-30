快訊

亞旭員工「居隔落跑」偷搭機回金門 鄭文燦：開罰30萬

相隔208天屏東再現1確診5歲女童 潘孟安：感染源明確

中職／樂天桃猿大年初五開工 洋將豪勁搶頭香來台

聯合新聞網 / 綜合報導
樂天桃猿洋將豪勁在IG透露將啟程來台，替新球季做準備。記者余承翰／攝影
樂天桃猿洋將豪勁在IG透露將啟程來台，替新球季做準備。記者余承翰／攝影

中職各隊於國曆年後陸續舉辦開訓儀式，農曆年後更將加緊腳步替開季做準備，而樂天桃猿洋將豪勁今於IG發文，表示將啟程來台，成為本季第一位來台的中職洋將。

豪勁稍早在IG發文，他放上一張與寶貝女兒的合照並寫道：「與家人相處的時光太短暫，但我很期待、也已經準備好再次挑戰一切，出發吧！！」

樂天將於2月5日大年初五開訓，但豪勁來台須經過14天檢疫與7天自主健康管理，預估至少得等到2月20日才可加入球隊訓練。

聯盟於10日將各隊首批外籍洋將與教練名單送交體育署申請外籍人士入境專案，27日收到體育署回函，今年首批包含外籍球員、教練和家屬在內共計36人已通過核定，將可透過專案來台。

樂天首批申請來台的洋將有3人，皆為去年就已效力球隊的洋投豪勁、狂威和霸林爵。

體育 樂天桃猿 中職

相關新聞

棒球／鄭宗哲加勒比海大賽先發 敲安助哥倫比亞2連勝

第64屆加勒比海大賽昨天開打，旅美小將鄭宗哲連兩天擔任哥倫比亞聯盟冠軍隊開路先鋒，今天4打數1安打、2打點的成績，幫助球...

中職／樂天桃猿大年初五開工 洋將豪勁搶頭香來台

中職各隊於國曆年後陸續舉辦開訓儀式，農曆年後更將加緊腳步替開季做準備，而樂天桃猿洋將豪勁今於IG發文，表示將啟程來台，成為本季第一位來台的中職洋將。

中職／富邦體能訓練搞笑 象迷欣慰王勝偉已融入悍將

中職各隊日前已紛紛展開春訓，不過即將迎接農曆新年，球員也得回家放假，昨天富邦悍將進行農曆年前最後一次練球，還加碼「牛年收工限定版體能遊戲」，只見球員們撿起球互砸對方，而季後自中信兄弟轉隊的「王拔」王勝偉也與悍將球員打成一片，場面十分歡樂。

日職／中田翔暴肥20公斤 日網友：胖中田VS.瘦清宮誰較好？

32歲老將中田翔近日在巨人春訓露面，不過原本體型就稱得上「壯碩」的他竟足足增重20公斤，令日本媒體相當驚訝，對此日本網友則毫不留情批評中田翔增加的是「肥肉」，並提問「暴肥的中田翔跟暴瘦的清宮幸一郎，誰的成績會比較好呢？」

韓職／米蘭達返韓時間延期 與確診者足跡重疊

前中信兄弟洋投米蘭達去年轉戰韓職拿下年度MVP等大獎，今年繼續為斗山熊隊效力，不過原本預計今天返回南韓的日子確定要延期，...

中職／虎虎生風迎新年 虎寶寶最盼望健康一整季

農曆新年來臨，中華職棒有部分24歲及36歲的「虎寶寶」來到本命年，訪問樂天桃猿翁瑋均及張喜凱、富邦悍將楊晉豪、味全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。