中職／樂天桃猿大年初五開工 洋將豪勁搶頭香來台

中職各隊於國曆年後陸續舉辦開訓儀式，農曆年後更將加緊腳步替開季做準備，而樂天桃猿洋將豪勁今於IG發文，表示將啟程來台，成為本季第一位來台的中職洋將。

豪勁稍早在IG發文，他放上一張與寶貝女兒的合照並寫道：「與家人相處的時光太短暫，但我很期待、也已經準備好再次挑戰一切，出發吧！！」

樂天將於2月5日大年初五開訓，但豪勁來台須經過14天檢疫與7天自主健康管理，預估至少得等到2月20日才可加入球隊訓練。

聯盟於10日將各隊首批外籍洋將與教練名單送交體育署申請外籍人士入境專案，27日收到體育署回函，今年首批包含外籍球員、教練和家屬在內共計36人已通過核定，將可透過專案來台。

樂天首批申請來台的洋將有3人，皆為去年就已效力球隊的洋投豪勁、狂威和霸林爵。