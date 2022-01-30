韓職／米蘭達返韓時間延期 與確診者足跡重疊

前中信兄弟洋投米蘭達去年轉戰韓職拿下年度MVP等大獎，今年繼續為斗山熊隊效力，不過原本預計今天返回南韓的日子確定要延期，因為活動地點與確診者足跡重疊，必須在美國自我隔離，最快2月5日才能再出發。

米蘭德2020年在兄弟投出不錯成績，也獲得斗山熊隊的合約，去年在韓職投出14勝5敗、防禦率2.33，225次三振更刷新韓職紀錄，抱回防禦率王、三振王、金手套、崔東原獎以及年度MVP。

季後米蘭達回到美國在邁阿密訓練，根據「News1」報導，米蘭達原本預計30日回到南韓，出國前的PCR檢測也是陰性，不過由於之前訓練的體育場館有確診者，因此必須自主隔離。

根據邁阿密當地規定，與確診者足跡重疊者，需要自主隔離5天，再進行篩檢，如果仍是陰性就可出關，代表米蘭達最快也要2月5日才能回南韓，入境後還要接受10天隔離，要到2月15日才能投入斗山熊隊春訓。