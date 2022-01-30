日職／中田翔暴肥20公斤 日網友：胖中田VS.瘦清宮誰較好？
32歲老將中田翔近日在巨人春訓露面，不過原本體型就稱得上「壯碩」的他竟足足增重20公斤，令日本媒體相當驚訝，對此日本網友則毫不留情批評中田翔增加的是「肥肉」，並提問「暴肥的中田翔跟暴瘦的清宮幸一郎，誰的成績會比較好呢？」
《日本新聞網》報導，中田翔從去年季末的92公斤增重至約112公斤，他本人表示，其實自己現在才越來越接近理想體重，「與其說是體重增加，不如說是『恢復』，我覺得揮棒的感覺很好，所以不會對此感到不安。」
不過相對於中田翔本人的自信滿滿，日本網友則是毫不領情，不僅大酸「棒球選手不是相撲選手」，還有不少球迷想起在火腿隊監督新庄剛志要求下減肥的清宮幸太郎：「我想知道胖了的中田和瘦下來的清宮誰的表現會更好？」
【#練習風景から🏟】 #中田翔 選手(撮影・福島範和) #巨人 #giants #ジャイアンツ #サンスポ pic.twitter.com/BWsvLUIh9y— 巨人情報@サンスポ (@sanspo_giants) January 28, 2022
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