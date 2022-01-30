中職／富邦體能訓練搞笑 象迷欣慰王勝偉已融入悍將

中職各隊日前已紛紛展開春訓，不過即將迎接農曆新年，球員也得回家放假，昨天富邦悍將進行農曆年前最後一次練球，還加碼「牛年收工限定版體能遊戲」，只見球員們撿起球互砸對方，而季後自中信兄弟轉隊的「王拔」王勝偉也與悍將球員打成一片，場面十分歡樂。

悍將官方頻道昨發布影片，帶領球迷一探「牛年」最後一次練球的情景，其中「限定版體能遊戲」更是笑料不斷，球員分成兩隊後兩兩PK，雙方自起跑後衝刺至場中撿起地上的球並砸向對手。在王勝偉與高國輝的「老將對決」中，王勝偉起跑時來勢洶洶，沒想到最終卻「仆街」滑倒，惹得全場哈哈大笑。

影片一出吸引不少悍將球迷觀看，紛紛表示「好歡樂」、「這氣氛也太好了！！！今年真的新氣象，加油阿！！！」，也有象迷很開心王勝偉如此融入悍將：「王拔好開心，身為象迷覺得欣慰，祝福你明年球季可以穩定健康出賽。」