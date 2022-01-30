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棒球／鄭宗哲加勒比海大賽先發 敲安助哥倫比亞2連勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
鄭宗哲敲安表情興奮。 擷圖自畫面
鄭宗哲敲安表情興奮。 擷圖自畫面

第64屆加勒比海大賽昨天開打，旅美小將鄭宗哲連兩天擔任哥倫比亞聯盟冠軍隊開路先鋒，今天4打數1安打、2打點的成績，幫助球隊以6：5擊敗巴拿馬聯盟冠軍隊，取得2連勝。

效力海盜隊的鄭宗哲去年季後受球隊指示前往哥倫比亞聯盟，效力的巴蘭基亞鱷魚隊拿下冠軍，也因緣際會成為史上第一位在加勒比海大賽出賽的台灣球員。

鄭宗哲昨天雖然面對委內瑞拉聯盟冠軍隊，雖然3打數無安打，但選到2次保送上壘，也跑回1分，防守上參與兩次雙殺守備，加上隊友14支安打的攻勢，以6：1拿下勝利。

今天對上巴拿馬聯盟冠軍隊，鄭宗哲繼續擔任第一棒、游擊手，5局下的滾地球推進帶有1分打點，幫助球隊以2：1超前，7局下更在滿壘時敲出中外野安打，再將分數推進到3：1領先。

巴拿馬先在8局下攻下3分逆轉，哥倫比亞在8局下追平後，巴拿馬9局上又取得1分領先，不過9局下隊友保送上壘、鄭宗哲犧牲推進上二壘後，哥倫比亞靠著連兩支二壘打，敲回2分打點超前。

哥倫比亞聯盟在2020年加入加勒比海大賽後，連兩年都墊底、10戰全敗，昨天終於拿下首勝，在第一輪循環賽取得2勝，暫居有利位置，最終戰績最佳的4支隊伍再進行準決賽。

鄭宗哲(左)陣守游擊。 擷圖自哥倫比亞隊IG
鄭宗哲(左)陣守游擊。 擷圖自哥倫比亞隊IG
鄭宗哲(中)搶占二壘失敗。 法新社
鄭宗哲(中)搶占二壘失敗。 法新社

鄭宗哲 海盜

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