日職／「大王」準備好了 王柏融沖繩簽到先來自主訓練

效力日本職棒火腿隊的王柏融15日赴日備戰，完成隔離程序，今天人已現身在火腿一軍春訓所在的沖繩名護市球場進行自主訓練，他也表態已經做好準備隨時投入春訓。

王柏融今年展開在日職的第4年賽季，2月1日展開的春訓，他被分在一軍名單。王柏融在今天接受日本媒體訪問，對於新賽季的備戰，他表示，「已經做好準備，隨時可以加入春訓，每年都一樣帶著正面態度迎接新的一年，相信會有好的開始。」

與過去3年不同的是，王柏融今年不再是於栗山英樹麾下作戰，火腿換了新監督、「Big Boss」新庄剛志，王柏融對此表示，「把自己該做的做好，去遵循新庄監督的指示。」

王柏融去年12月在台灣的公開活動上，也曾聊到對新庄的印象，他說從新聞報導上看來，「是很活潑、很開放的監督，和一般監督不太一樣，和他相處起來應該很不錯。」新庒剛志日前也曾出沒在王柏融的社群網站留言，令台灣球迷期待「大王」與Big Boss在新球季的互動。