中職／好紓壓！悍將年前最後練球 砸完隊友準備放假

富邦悍將隊今天是農曆年前的最後練球日，體能遊戲玩起一對一搶球砸隊友，選手氣氛超嗨，接下來將於2月4日開工，屆時就將分為一、二軍分流訓練。

悍將隊已在24日全體開訓，步調為5隊最快，尚未議約完成的兩位自由球員，林益全在當天就加入練球，陳鴻文雖有事請假，也在本周已投入團隊訓練；領隊林華韋日前透露，與兩人的合約進展順利，共識就是兩人肯定都會留在富邦。

悍將隊今天在新莊球場練球，配合大家準備放假的心情，體能遊戲也玩起很紓壓的一對一搶球砸隊友，還有人欲罷不能想要再來一次。

今天練完後就展開年假，悍將隊將在2月4日收假，開工日再次領先其他4隊，屆時一軍將在新莊球場先恢復訓練，5天後移師嘉義市棒球場，二軍則於台東展開訓練，在二軍教頭陳金鋒麾下打底觀念、技術。