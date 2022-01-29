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日職／退休後身兼多職 松坂大輔將加入電視台當球評
去年在西武獅宣布高掛球鞋的「平成怪物」松坂大輔，退休後的日子也沒閒著，除了轉戰Youtuber開啟事業第二春，身兼多職的他也將利用過往豐富棒壇經驗，勝任知名節目棒球講評。
據日媒《Sponichi Annex》報導，松坂大輔接下電視節目《報道STATION》棒球解說員一職，自2月1日起，可以看見西武傳奇球星在節目中侃侃而談傳遞知識的樣子，並帶給觀眾豐富的日職、美職等棒球相關資訊。
對於此任務期待不已的松坂大輔表示，「從沒想過自己會擔任《報道STATION》的棒球評論員，對於新的挑戰我非常期待，希望能利用自己過去在日本、美國生活經歷，帶觀眾深入了解這個領域。」
41歲的松坂大輔近年飽受傷勢折磨，最後他不得不忍痛做出退休決定，「松坂世代」也在去年正式謝幕。先前他在退休計畫中透露，有望未來轉為教練教基層球員打球，並打算去觀摩全聯盟12支球隊春訓狀況，從他們身上學習，此外他也開始研修棒球教練相關專業，替未來教職之路打好根基。
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