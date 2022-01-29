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中職／羅力續約卡在價碼 前體育台主播爆悍將有強投備案

聯合新聞網 / 綜合報導
洋投羅力續留合約尚未底定，前體育台主播爆悍將有強投備案。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影
洋投羅力續留合約尚未底定，前體育台主播爆悍將有強投備案。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影

「準本土」球員羅力未來動向受人關注，悍將球團表示已提出合約，剩下就看羅力意願。而前資深體育主播蔡明里，在自己YouTube頻道爆出震撼消息，若最終無緣簽下羅力，悍將手頭也備有第二方案，球隊將注入大家都耳熟能詳的新洋投，並有望改變棒壇風向，令不少網友感到相當好奇。

羅力過往是悍將相當倚賴的外援大將，但新球季公布的四名洋將中卻意外沒有他的名字，讓不少球迷感到相當疑惑。蔡明里則在YouTube頻道點出尚未續約的背後主因，認為能否順利留人關鍵在於合約價值。

蔡明里表示富邦不會輕易放棄羅力，因為僅剩1年就能符合「羅力條款」資格，之後也不會占用球隊洋將名額，而38歲的羅力想就此利用此優勢獲取更優渥的大約。雖然他的宰制力不如他隊王牌洋投，但以WAR（勝利貢獻值）來看，僅排在德保拉與布雷克後之後，證明他仍保有一定的水準。

此外球隊深怕開箱新洋投會產生風險，就過往經歷來看，即便資歷顯赫的洋將仍可能面臨到水土不服問題造成崩盤。而以羅力在台8年的經歷來看，續留他是最保險的選擇。蔡明里也一語道出，「就算歲月催人老，至少不會是未知的福袋。」

以目前時間點來看悍將對此交易佔有優勢，但蔡明里認為最好不要拖太久，畢竟也是有其他球隊有意網羅，像是統一獅。另外蔡明里加碼爆出，若無法留住羅力富邦也已想好備案，「將會簽下廣熟人知的洋投，並且在亮相後整個風向可能會大幅轉變。」暗示這名洋投能帶來強大的宰制力。不過也有網友持懷疑態度表示，「若備案真的有這麼大咖富邦早就簽了，何必耗時間呢？」

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