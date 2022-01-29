中職／全壘打量產組合潛力股 許基宏、藍寅倫有提款機
中職全壘打量產對戰組合榜單前20名，沒敲7轟以上擠不上榜，但有幾組後勢可期，許基宏生涯對戰林羿豪僅15打數就敲6轟，藍寅倫對戰陳鴻文38打數出現5轟，都還有機會持續「上位」。
林智勝面對潘威倫敲出12轟，為中職最多轟對戰組合，林泓育面對王鏡銘的10轟居次，這些都是經年累月寫下的數字；中生代選手以蘇智傑對王溢正的9轟最狂，還有幾組未上榜但值得注意。
許基宏、林羿豪是中職場上有名的天敵組合，堪稱見一次打一次，兩人之間過招21打席，結局是9安打、6轟、6保送，對戰成績是離譜的打擊率6成、上壘率7成14、長打率10成8。
許基宏吃定林羿豪的程度太誇張，但屢屢被問到此事，許基宏也很無奈回應：「真的不知道原因，不要再問了。」林羿豪去年季後遭到富邦悍將隊釋出，轉往味全龍隊測試，若能獲得續留，新球季還有繼續較勁的機會。
藍寅倫與陳鴻文是另一組天敵組合，對戰38打數敲出14安打、5轟，對戰打擊率3成68、長打率8成68，兩人之間的過招曾引發「白目囝仔事件」，但陳鴻文多次解釋其實兩人是踫面會打招呼的好朋友，去年陳鴻文先發隔天賽前跑步時，也常見他特地繞到藍寅倫身旁聊天。
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