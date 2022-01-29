中職／開轟王與挨轟王 林智勝、潘威倫迸出量產組合不意外

打最多全壘打的男人，以及被打最多全壘打的男人，共同保有一項紀錄合情合理，林智勝生涯面對潘威倫敲出12轟，為中職史上量產最多轟的對戰組合。

今年將披上味全龍隊31號球衣的林智勝，生涯累積289轟，與張泰山並列第一，潘威倫則是生涯被敲136轟，同樣是中職史上第一，遙遙領先居次的洋投勇壯（110轟），不論是開轟王或挨轟王，這些都是要打滾夠久、存活夠多年才能締造的紀錄。

兩老從2004年首度在中職場上對戰，生涯前4打席對戰就出現2轟，預示了潘威倫將成為林智勝289轟版圖中貢獻最多的男人，對戰出現12發全壘打，而「嘟嘟」本季續當選手的情況下，林智勝也還有機會繼續推高數字。

第二多轟的對戰組合，出現在林泓育與王鏡銘的10轟，接著是多組並列的9轟，包括熟悉的名字洗牌再來過的林智勝vs.王鏡銘、林泓育vs.潘威倫；羅世幸生涯86轟，就有9轟是面對杜福明敲出。

並列生涯全壘打榜首位的張泰山，面對王勁力敲出9轟為最多，以204轟居第3的林益全，從廖文揚手中敲出最多的7轟，彭政閔以192轟排在第4，兩大苦主是潘威倫、高建三各挨6轟。

王溢正的名字也出現在兩位重砲的全壘打貢獻榜第一位，蘇智傑生涯106轟，王溢正「贊助」9轟最多，163轟的高國輝則從王溢正手中敲出8發全壘打。

全壘打量產對戰組合

12轟

林智勝vs.潘威倫

10轟

林泓育vs.王鏡銘

9轟

林智勝vs.王鏡銘

張泰山vs.王勁力

林泓育vs.潘威倫

蘇智傑vs.王溢正

羅敏卿vs.陳義信

羅世幸vs.杜福明

8轟

陳金鋒vs.潘威倫

林智勝vs.蔡明晉

高國輝vs.王溢正

周思齊vs.羅力

鷹俠vs.黃廣琪

羅世幸vs.陳義信

7轟

張泰山vs.高建三

林益全vs.廖文揚

高國輝vs.官大元

張志豪vs.伍鐸

陳金茂vs.陳義信

鷹俠vs.湯尼

帝波vs.翁豐堉