中職／開轟王與挨轟王 林智勝、潘威倫迸出量產組合不意外
打最多全壘打的男人，以及被打最多全壘打的男人，共同保有一項紀錄合情合理，林智勝生涯面對潘威倫敲出12轟，為中職史上量產最多轟的對戰組合。
今年將披上味全龍隊31號球衣的林智勝，生涯累積289轟，與張泰山並列第一，潘威倫則是生涯被敲136轟，同樣是中職史上第一，遙遙領先居次的洋投勇壯（110轟），不論是開轟王或挨轟王，這些都是要打滾夠久、存活夠多年才能締造的紀錄。
兩老從2004年首度在中職場上對戰，生涯前4打席對戰就出現2轟，預示了潘威倫將成為林智勝289轟版圖中貢獻最多的男人，對戰出現12發全壘打，而「嘟嘟」本季續當選手的情況下，林智勝也還有機會繼續推高數字。
第二多轟的對戰組合，出現在林泓育與王鏡銘的10轟，接著是多組並列的9轟，包括熟悉的名字洗牌再來過的林智勝vs.王鏡銘、林泓育vs.潘威倫；羅世幸生涯86轟，就有9轟是面對杜福明敲出。
並列生涯全壘打榜首位的張泰山，面對王勁力敲出9轟為最多，以204轟居第3的林益全，從廖文揚手中敲出最多的7轟，彭政閔以192轟排在第4，兩大苦主是潘威倫、高建三各挨6轟。
王溢正的名字也出現在兩位重砲的全壘打貢獻榜第一位，蘇智傑生涯106轟，王溢正「贊助」9轟最多，163轟的高國輝則從王溢正手中敲出8發全壘打。
全壘打量產對戰組合
12轟
林智勝vs.潘威倫
10轟
林泓育vs.王鏡銘
9轟
林智勝vs.王鏡銘
張泰山vs.王勁力
林泓育vs.潘威倫
蘇智傑vs.王溢正
羅敏卿vs.陳義信
羅世幸vs.杜福明
8轟
陳金鋒vs.潘威倫
林智勝vs.蔡明晉
高國輝vs.王溢正
周思齊vs.羅力
鷹俠vs.黃廣琪
羅世幸vs.陳義信
7轟
張泰山vs.高建三
林益全vs.廖文揚
高國輝vs.官大元
張志豪vs.伍鐸
陳金茂vs.陳義信
鷹俠vs.湯尼
帝波vs.翁豐堉
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