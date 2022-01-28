中職／推升最多轟 林智勝5年內無威脅者

「大師兄」林智勝轉披味全龍隊球衣，新球季有望突破中職最多289轟紀錄，無論數字推升到多少，至少未來5年內無人能挑戰，現役最接近的林益全也還有85轟差距。

林智勝在去年追平張泰山紀錄，同以289轟並列中職史上最多，今年第290轟何時出爐會是媒體追逐焦點，也會堆築起新的「智勝障礙」。

現役第二多轟的林益全，生涯13個球季累積204轟，照一年15.7轟的速率計算，需要5年以上的時間才能追上289轟，若是以去年單季11轟來看，會需要更長時間，對36歲的林益全來說，時間是最大難題。

第三多轟的「小胖」林泓育則是用12個球季敲出188轟，同樣每年平均轟出15.7轟左右，相對優勢是比林益全小了1歲，去年球季敲出14轟的他，打到40歲也有機會追趕。

近三年兩次拿下全壘打王的朱育賢開轟速率驚人，只花6個球季就敲出133轟、年均22轟，就算去年比賽用球恢復係數下條，也還有單季22轟的能力，巔峰狀況再維持7年就可敲出289轟，對30歲的他來說，不算是不可能的任務。