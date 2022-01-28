中職／追趕最多轟 陳子豪、蘇智傑青春是本錢

「大師兄」林智勝在39歲時敲出生涯第289轟，追平張泰山的中職最多轟紀錄，放眼未來，以生涯百轟達陣速率來看，26歲的陳子豪、27歲的蘇智傑是最可能超車的人選，青春是他們的本錢。

富邦悍將隊高國輝用364場敲出百轟是中職難以突破的紀錄，不過到美國走一遭才回到中職的他起步較晚，敲出百轟時已經30歲，加上後期傷病纏身，現今36歲的高國輝中職生涯只來到163轟。

中信兄弟隊陳子豪去年在球季倒數第2戰敲出雙響砲，完成生涯第100轟，以26歲又114天的年紀成為史上最年輕百轟打者，超越張泰山的26歲又180天紀錄。

扣掉生涯第一年僅出賽1場，陳子豪從2014年起，用8個球季敲出100轟，大概還需要15年才有機會挑戰289轟；若以累積出賽791場計算，陳子豪7.91場敲出1轟，再1495場出賽可以達成289轟。

場次開轟速率最快的年輕好手，是統一獅隊的蘇智傑，448場敲出100轟僅次於高國輝，在去年達成時的年紀是26歲又242天，也可排到史上第3年輕。