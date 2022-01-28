快訊

「虎」你賺大錢！大樂透春節加碼連開15天 獎號看過來

印度男打了2劑AZ仍確診！北市晚間公布足跡 曾赴移民署、健保署

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／追趕最多轟 陳子豪、蘇智傑青春是本錢

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟陳子豪。圖／聯合報系資料照
中信兄弟陳子豪。圖／聯合報系資料照

「大師兄」林智勝在39歲時敲出生涯第289轟，追平張泰山的中職最多轟紀錄，放眼未來，以生涯百轟達陣速率來看，26歲的陳子豪、27歲的蘇智傑是最可能超車的人選，青春是他們的本錢。

富邦悍將隊高國輝用364場敲出百轟是中職難以突破的紀錄，不過到美國走一遭才回到中職的他起步較晚，敲出百轟時已經30歲，加上後期傷病纏身，現今36歲的高國輝中職生涯只來到163轟。

中信兄弟隊陳子豪去年在球季倒數第2戰敲出雙響砲，完成生涯第100轟，以26歲又114天的年紀成為史上最年輕百轟打者，超越張泰山的26歲又180天紀錄。

扣掉生涯第一年僅出賽1場，陳子豪從2014年起，用8個球季敲出100轟，大概還需要15年才有機會挑戰289轟；若以累積出賽791場計算，陳子豪7.91場敲出1轟，再1495場出賽可以達成289轟。

場次開轟速率最快的年輕好手，是統一獅隊的蘇智傑，448場敲出100轟僅次於高國輝，在去年達成時的年紀是26歲又242天，也可排到史上第3年輕。

蘇智傑目前以106轟排在聯盟史上第21位、現役第12，花了6個球季、544場出賽，距離289轟還有183轟差距，大概再11年或是939場出賽就可補起缺口，問題是去年球季他陷入低潮，敲出8轟是生涯最低，若不能盡快找回手感，只怕會拖慢進度。

統一獅隊蘇智傑。圖／聯合報系資料照
統一獅隊蘇智傑。圖／聯合報系資料照

陳子豪 中職 蘇智傑

延伸閱讀

中職／林智勝披龍袍挑戰300轟 合約金額不公開

中職／蔣智賢可望跟進陳子豪 甩掉傷痛加入百轟俱樂部

中職／39歲詹智堯出賽千場倒數 陳子豪小13歲明年跟進

中職／去年挫敗印象深 陳子豪克服「6亞」陰影

相關新聞

中職／推升最多轟 林智勝5年內無威脅者

「大師兄」林智勝轉披味全龍隊球衣，新球季有望突破中職最多289轟紀錄，無論數字推升到多少，至少未來5年內無人能挑戰，現役...

中職／追趕最多轟 陳子豪、蘇智傑青春是本錢

「大師兄」林智勝在39歲時敲出生涯第289轟，追平張泰山的中職最多轟紀錄，放眼未來，以生涯百轟達陣速率來看，26歲的陳子...

中職／生涯經歷3度釋出 張正偉赴台中市成棒隊等機會

張正偉延續職棒生涯暫時無解，經紀公司悍創證實他將加入台中市成棒隊，將在農曆年後報到，但不放棄任何再返職棒的機會。

日職／12隊薪情全亮牌 日媒公布6大加薪王

歐力士隊王牌投手山本由伸的本季「薪情」在昨天亮牌，以3.7億日圓寫下高中畢業球員第6年的史上最高薪，至此12支球團談薪全...

中職／卸任工會理事長 周思齊道感謝：我們前進一大步

中信兄弟隊球星周思齊卸任球員工會理事長，轉交統一獅隊球星陳傑憲接任，回顧這些年理事長任期，周思齊認為透過許多前輩努力，已...

中職／陳傑憲接下球員工會理事長 周思齊轉任主委

周思齊完成球員工會理事長任期，近期在理監事會中決議，由統一獅隊球星陳傑憲接任工會理事長一職；周思齊卸任後，將會持續擔任內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。