中職／生涯經歷3度釋出 張正偉赴台中市成棒隊等機會

張正偉延續職棒生涯暫時無解，經紀公司悍創證實他將加入台中市成棒隊，將在農曆年後報到，但不放棄任何再返職棒的機會。

張正偉生涯已歷經3度未被放在保留名單，先是2009年，雖奪下二軍安打王、打擊王，仍遭興農牛隊釋出，隨後在舅舅張泰山的牽線下，加入兄弟延續職棒生涯。

張正偉的生涯在兄弟爬上顛峰，陸續奪下2座安打王、1座打擊王、1座盜壘王，2017年捲入「五虎將事件」，季後再次遭到釋出，這回由富邦悍將隊接手，出賽場次逐年下滑，去年僅剩2場、5打席，球季結束後再次被割捨。

張正偉有意延續職棒生涯，這段時間持續在台師大進行重量訓練，隨新北市隊練球，打拚其他球隊的機會。

經紀公司坦言，目前其他職棒球隊沒有吸收的想法，但張正偉不會放棄任何機會，也希望未來還能重返職棒，所以目前也需要有球隊維持出賽、訓練，因此決定加入台中市隊，預計將在農曆年後報到。