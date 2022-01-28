中職／卸任工會理事長 周思齊道感謝：我們前進一大步

中信兄弟隊球星周思齊卸任球員工會理事長，轉交統一獅隊球星陳傑憲接任，回顧這些年理事長任期，周思齊認為透過許多前輩努力，已經開始往健全勞資環境的目標「前進一大步」。

中華職棒球員工會近期在理監事會中決議，由統一獅隊球星陳傑憲接任代理工會理事長一職，周思齊卸任後，仍持續擔任球員工會的「退輔政策發展委員會」主委。

周思齊也在個人臉書發表感言，「記得2005年進入職棒時，職棒球員工會是一個自1997年起便停擺一直沒有運作的組織，一直到了2008年底因為假球事件，促使了許多前輩一起努力將工會復會，當時加入工會的球員還得低調再低調，就怕一不小心惹得資方不開心。」

周思齊表示：「而這幾年來經過許多前輩的努力，從復會之初是低調求球員自律團結的工會，到現在能堅定立場跟資方持續爭取改革『勞資權益極度失衡』的制度，並以建立一個制度健全的勞資環境為目標，我們前進了一大步。」

周思齊也回憶，2018年從胡金龍手上接過工會理事長的棒子，這幾年在「健全團體協約機制」、「球員國際賽權益保障落實」、「善盡社會責任與延續公益活動」、「強化球員退役照顧機制」方面，都完成階段性任務。

周思齊也很開心能交棒給新世代的陳傑憲，「我想在傑憲與多位經驗豐富的理監事帶領下，能延續工會與中職聯盟及各球團之間的合作關係，並建構更健全的制度與棒球產業環境」。