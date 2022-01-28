中職／陳傑憲接下球員工會理事長 周思齊轉任主委

周思齊完成球員工會理事長任期，近期在理監事會中決議，由統一獅隊球星陳傑憲接任工會理事長一職；周思齊卸任後，將會持續擔任內部組織「退輔政策發展委員會」主委，以實際行動持續為工會會員發聲。

周思齊在2018年獲選第5屆理事長，3年任期業於2021年初完成，但受到新冠肺炎疫情影響會員大會辦理時程，受託延長任期至去年底，近期在理監事會中正式辭任，並於會中共同推舉陳傑憲接下代理理事長一職，接下來將在2月17日會員大會依法完成提名、推選程序。

周思齊回想去年初同意續任時，笑稱自己跟新進選手之間都快出現猶如父子情的世代隔閡，鼓勵年輕理監事們把握每次出席工會會議及任務的機會，積極學習、思考、勇於承擔責任，並為工會建構一個不分世代、輩分都能暢所欲言的溝通網絡。

周思齊任內履行上任所提四大方向，包括健全團體協約機制、球員國際賽權益保障落實、善盡社會責任與延續公益活動、強化球員退役照顧機制，並在任期中積極培養後進，讓4年前還是新生代的選手們，如今已成長為能夠推動制度運作、團結保護會員的成熟團隊。

球員工會擬於2月17日舉辦會員大會，依法經過提名、選舉流程推選第6屆理事長及理監事團隊，包含代理理事長傑憲在內，多位富有經驗的現任理監事，都將持續為整體環境付出。