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棒球／加勒比海大賽鄭宗哲當台灣第1 還有3中職洋將
加勒比海大賽明天開打，中南美洲六支職棒冠軍隊爭取冠軍，海盜隊旅美小將鄭宗哲要代表哥倫比亞聯盟出賽，成為台灣第一人，另外富邦悍將新洋投、統一獅隊新洋砲、中信兄弟隊前洋將也都參賽。
加勒比海大賽是年度盛會，多明尼加、波多黎各、委內瑞拉、墨西哥、哥倫比亞、巴拿馬等六國職業聯盟年度冠軍取得參賽權，先以單循環決定戰績最佳的4支隊伍，再進行準決賽，決賽則在台灣時間2月4日舉行。
鄭宗哲在小聯盟賽季結束後，被球隊指派前往哥倫比亞聯盟繼續征戰，效力的巴蘭基亞鱷魚隊拿下冠軍，球隊日前公布的哥倫比亞大賽名單中，也有鄭宗哲的名字。
另外在巴蘭基亞鱷魚隊的參賽名單中，還有富邦悍將新洋投艾思凱（Luis Escobar）；加上多明尼加聯盟冠軍席巴歐巨人隊的名單，也有兩位中職洋將，分別是今年要加入獅隊的洋砲羅薩（Wilin Rosario），以及前兄弟隊洋投加百利（Gabriel Ynoa）。
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