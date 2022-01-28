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日職／12隊薪情全亮牌 日媒公布6大加薪王

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
日本媒體「Full-Cou」整理本季加薪榜前6位，歐力士王牌山本由伸名列第一！ 美聯社
日本媒體「Full-Cou」整理本季加薪榜前6位，歐力士王牌山本由伸名列第一！ 美聯社

歐力士隊王牌投手山本由伸的本季「薪情」在昨天亮牌，以3.7億日圓寫下高中畢業球員第6年的史上最高薪，至此12支球團談薪全數底定，日本媒體「Full-Cou」整理本季加薪榜前6位，兩大強投山本由伸、千賀滉大高居前二，野手則以吉田正尚、村上宗隆並列。

山本由伸去年繳出18勝、防禦率1.39、勝率7成83、206次三振、4次完封，成為太平洋聯盟投手5冠王，進一步取得澤村賞、年度MVP，年薪從去年的1億5千萬日圓大漲為3億7千萬日圓，漲幅2億2千萬日圓，為今年的加薪王。

軟銀王牌千賀滉大獲得加薪2億日圓，今年年薪為6億日圓，雖是一紙5年合約但附帶逃脫權，保有他挑戰大聯盟的機會。

完成洋聯打擊王二連霸的歐力士隊吉田正尚，加薪1億2千萬日圓，今年年薪為4億日圓，養樂多隊的少年強打村上宗隆去年以39轟稱霸中央聯盟，更以21歲之齡成為史上最年輕年度MVP，同樣獲得加薪1億2千萬日圓，今年年薪達到2億2千萬，兩人並列加薪榜第3位。

巨人隊坂本勇人從5億日圓調整為6億日圓，漲幅1億日圓排名第5，第6是同隊的後輩岡本和真，去年取得打點、全壘打雙冠王，獲得加薪9千萬日圓，今年年薪為3億日圓。

山本由伸 吉田正尚 千賀滉大

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