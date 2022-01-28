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中職／韌帶斷裂動刀 獅隊張偉聖臉書報平安
統一獅隊外野手張偉聖在休賽季期間扭到腳踝，導致韌帶斷裂，今天開刀順利完成，他也在臉書上向球迷報平安，接下來復健期預計要2到3個月，可能下半季才能健康歸隊。
24歲的張偉聖去年球季出賽53場是生涯新高，季後回到母校自主訓練，卻因沒注意到場地坑洞，不慎扭傷腳，根據評估選擇開刀治療，不僅開幕戰趕不上，將復出目標定在下半季。
張偉聖今天手術後發文報平安，「手術順利成功，謝謝所有的醫護人員以及大家的關心！我會加倍努力的復健，盡快回到球場上。」
先前張偉聖出現受傷消息時，他也在個人臉書回應，「我很努力希望自己能進步，但誰都不願意發生這種事，謝謝大家的關心及期許。」哥哥張育成也特別留言鼓勵，「弟，加油，沒事的！」
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