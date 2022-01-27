日職／山本由伸年薪3.7億日圓 加薪速度超越一朗
日本職棒歐力士隊投手山本由伸薪資三級跳，年薪從1億5000萬日圓，一口氣加到3億7000萬日圓，調薪速度超越達比修有、鈴木一朗、田中將大，成為史上第7位生涯第6年成為「三億圓男」的球員。
24歲的山本由伸是在2016年以第四指名之姿加入歐力士隊，簽約金4000萬、年薪500萬日圓，隔年初嚐一軍滋味，2019年成為太平洋聯盟防禦率王、2020年成為三振王，去年球季更以18勝、防禦率1.39、206次奪三振拿下投手「三冠王」、年度MVP、澤村賞，身價自然跟著起飛。
到今年球季，山本由伸只花短短6年時間，身價就站上3億日圓，成為隊史第一人，鈴木一朗要到生涯第7年年薪才突破3億日圓。
日職史上第6年最高薪紀錄是巨人隊投手菅野智之4.5億日圓，再來是軟銀隊攝津正4億日圓，山本由伸以3.7億日圓排第3，而且是高中畢業球員最高，超越2010年火腿隊達比修有的3.3億日圓、2012年樂天隊田中將大的3.2億日圓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言