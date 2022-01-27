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日職／山本由伸年薪3.7億日圓 加薪速度超越一朗

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
山本由伸。 擷圖自畫面
山本由伸。 擷圖自畫面

日本職棒歐力士隊投手山本由伸薪資三級跳，年薪從1億5000萬日圓，一口氣加到3億7000萬日圓，調薪速度超越達比修有、鈴木一朗、田中將大，成為史上第7位生涯第6年成為「三億圓男」的球員。

24歲的山本由伸是在2016年以第四指名之姿加入歐力士隊，簽約金4000萬、年薪500萬日圓，隔年初嚐一軍滋味，2019年成為太平洋聯盟防禦率王、2020年成為三振王，去年球季更以18勝、防禦率1.39、206次奪三振拿下投手「三冠王」、年度MVP、澤村賞，身價自然跟著起飛。

到今年球季，山本由伸只花短短6年時間，身價就站上3億日圓，成為隊史第一人，鈴木一朗要到生涯第7年年薪才突破3億日圓。

日職史上第6年最高薪紀錄是巨人隊投手菅野智之4.5億日圓，再來是軟銀隊攝津正4億日圓，山本由伸以3.7億日圓排第3，而且是高中畢業球員最高，超越2010年火腿隊達比修有的3.3億日圓、2012年樂天隊田中將大的3.2億日圓。

山本由伸 歐力士 鈴木一朗

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