再圓棒球夢 彭政閔致贈獎助學金助他續打青棒

基隆市信義國中青少棒選手出身的華應安，因為家庭經濟因素放棄高中球隊邀約，就近升學瑞芳高工。社團法人台灣火星人運動發展協會確認他仍有追尋棒球夢意願，鼓勵轉學，高一下學期將改讀彰化藝術高中體育班，加入棒球隊。火星人協會理事長彭政閔等人今天致贈獎助學金，祝福他南下彰化朝圓夢目標邁進。

台灣火星人協會去年8月間為基隆家扶社區棒球隊舉辦公益棒球訓練營時，副理事長耿伯軒發現信義國中應屆畢業生華應安表現優異，但未選擇進入有棒球校隊的高中就讀，覺得很可惜。

耿伯軒查詢原委，得知華應安顧及父母尚須扶養3位年紀尚輕的弟弟、妹妹，生活開銷大，才會選擇就近升學瑞工，減輕家庭負擔，並想學一技之長，不得不放棄高中球隊邀約的機會。

台灣火星人協會接獲耿回報資訊，彭政閔等協會幹部及基隆家扶中心人員討論過後，確認華應安仍想追尋棒球夢，去年10月1展開募集獎助學金專案，當月15日就達成設定目標金額。