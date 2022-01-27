日職／新庄向巨人隊教練下全壘打戰帖 元木大介婉拒了！

日本火腿新監督新庄剛志，自上任以來大膽作風和驚人言論，常常攻佔媒體版面，引起不少關注。近日他再次發下豪語，想與巨人首席教練元木大介單挑一場全壘打大賽，掀起一陣熱議。

走馬上任的新庄剛志有許多新穎點子，先是在社群邀請球迷一同來佈陣先發陣容，並出奇招請來豪華的客座教練團指導球員，甚至大動作地發布新款球衣。總總的改革，也讓球季尚未開打就先引爆不少話題。

而火腿與巨人也將訂於2月15日舉辦兩隊熱身賽，花招百出的新庄也不放過這次機會在IG公開向巨人總教練元木大介下戰帖，「在熱身賽之前，我和大介來一場全壘打競賽吧!」並補充表示，「如果沒問題的話，就用IG直播給球迷看!」讓不少粉絲球迷期待不已。

新庄剛志與元木大介都是生處同個時代的球員，其中新庄共計16年的美、日生涯，累積敲出225轟，而元木大介則是14年球員生涯都在巨人，總計有66發全壘打。若全壘打大賽真的成行，勢必會為熱身賽增添不少亮點。

不過球迷可能看不到兩位元老級球員競爭了。元木隨即就在IG做出回應並放上流汗的貼圖寫下，「感謝BIG BOSS的戰帖，但我已經對打擊沒信心了，這次全壘打大賽就先婉拒了。」