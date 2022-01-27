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中職／台日交流賽防疫計畫 等農曆年後CDC回文

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
台日交流賽防疫計畫，等農曆年後CDC回文。 報系資料照
台日交流賽防疫計畫，等農曆年後CDC回文。 報系資料照

中華職棒預計3月初前往日本與日本職棒進行交流賽，出發、返台的防疫計畫都需中央流行疫情指揮中心（CDC）審核，指揮官陳時中前天在記者會上透露出樂觀消息，中職表示，等待農曆年後指揮中心回文。

前天的疫情說明記者會上有媒體問及台日交流賽的防疫計劃狀況，陳時中表示：「基本上這種運動的泡泡，我們這一段時間都有做過，相關的計畫我們會審視，如果沒有問題，我們盡量支持。」

台日交流賽預計3月5、6日舉行，由中職聯隊對上日本武士隊，日本方面同意中職採泡泡模式入境，可以免除隔離，返台後則希望可以採「7+7」模式，讓球員手感不至於太過生疏，以便接續4月2日開打的新球季。

指揮中心表達出支持的態度，中華職棒秘書長楊清瓏今天表示，有聽到指揮官的回覆，但仍要等指揮中心農曆年後的公文，才能夠知道最後的定案，台日交流賽的籌備都持續進行中，雙方保持密切討論，如果疫情狀況沒問題，不會有太大變動。

中職 中華職棒 楊清瓏

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