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中職／CDC通過洋將入境審核 含家屬共36人

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中職聯盟秘書長楊清瓏表示，今年度首批入境專案包括外籍球員、教練與家屬共36人已通過核定。 報系資料照
中職聯盟秘書長楊清瓏表示，今年度首批入境專案包括外籍球員、教練與家屬共36人已通過核定。 報系資料照

中華職棒各球團可以安心過年，中央流行疫情指揮中心今天通過外籍球員入境專案，洋將有望在2月初入境，家屬也可一起來台，減少「想家」情況再出現。

中職今天公布，經中央流行疫情指揮中心核定，聯盟已於1月27日收到教育部體育署回函，今年度首批入境專案包括外籍球員、教練與家屬共36人已通過核定。

中職五隊新球季一共找來21名外籍戰力，其中約10到20人是在第一批送審名單中，中職在1月10日送件給體育署、指揮中心，中職聯盟秘書長楊清瓏今天表示，專案已通過審核。

第一批洋將可望在2月初抵台，按目前隔離天數計算，最快2月下旬隔離出關，與球隊在春訓會合，楊清瓏表示，球隊後續第二、第三批送的名單也都已經提交，等待指揮中心的回覆。

去年中職洋將也有家屬來台，但球季後期不少球員因想家因素而離開球隊，今年的第一批洋將專案中也有家屬一起申請，楊清瓏表示，一起處理，可以避免困擾。

中職 楊清瓏 中華職棒

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