中職／要林智勝別太快愛上新隊友 兄弟運動心理師憶相處往事

40歲老將林智勝新球季轉披味全龍戰袍，要朝300轟壯舉邁進。而與林智勝和平分手的中信兄弟，除了球團給予祝福外，兄弟運動心理師洪紫峯也發文回憶起與林智勝一同度過的點點滴滴，並點出大師兄熱情的鮮明性格，字句間充滿了不捨。

洪紫峯在臉書PO出第一次跟隨林智勝前往比賽的照片，並感性寫下這是球隊最真實最樸實的樣子。回憶起比賽那天他津津樂道的寫下，「記得那天比賽，雖然天氣悶熱的程度和比分不相上下，不少選手也還在收拾未被帶上一軍的失落中，但球隊氣氛是好的！原因不疑有他，就是你『大師兄』林智勝。」

他接著補充，「當天擔綱指定打擊的你，負責在板凳區上守著隊友的表情。你一下站、一下坐，整場像個過動兒一樣跑來跑去，唯一不變的，就是不斷推送你對於比賽的熱情。」

接著則提到林智勝不按牌理出牌的古怪性格，「你突然撇下人家趴到欄杆上，替剛剛耳提面命完的另一個學弟加油；接著，再有點不好意思地回到位子上靦腆地問學弟剛剛說到哪。」甚至還說出質疑洪紫峯專業的話，「你知道我曾經不信你嗎？」不過洪紫峯認為大師兄鮮明的個人特色，在棒壇是難得一見的並且存在著意義。

洪紫峯文末也感性表示，「謝謝你今天一早就特地send來一則分手簡訊，提醒我即使是分開了，還是要一起為台灣棒球努力。」並祝賀林智勝成功換回31號球衣，祝福他未來旅程順遂，甚至不忘開玩笑提醒他別太快愛上新隊友，否則昔日戰友會吃醋。