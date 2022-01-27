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中職／小龍女高顏值擔當宣布離隊 味全龍感謝梔梔付出

聯合新聞網 / 綜合報導
Dragon Beauties小龍女梔梔宣布離開球隊。 截自味全龍粉絲專業。
Dragon Beauties小龍女梔梔宣布離開球隊。 截自味全龍粉絲專業。

味全龍近日宣布小龍女人氣成員梔梔，因生涯規劃將於一月底離開球隊，令不少龍迷感到心碎不捨。

回顧梔梔啦啦隊生涯，可說是相當辛苦。以素人之姿歷經海選拉票的她，在沒有舞蹈基礎底子下，總是勤奮練習，努力跟上其他女孩的腳步。先前還遭遇醉漢球迷騷擾，不過她也以高EQ應對此事，好感度瞬間在球迷心中大幅提升。她亮眼甜美的外型，也被球迷認為是小龍女中門面擔當之一。如今傳出離隊消息令球迷們感到相當可惜。

味全隊球團表示，「梔梔一路以來，從街頭拉票海選、台澳大戰初登場、二軍烈日嚴寒應援，到正式踏上一軍的舞台，總是熱情、認真的帶給大家活力，為夥伴們帶來歡笑，留下許多美好回憶。謝謝她這2年來的付出，祝福她未來發展一切順利。」

而預計3月發行的「2021年度Dragon Beauties小龍女寫真卡」，還是能看到梔梔的商品出現，球團也歡迎大家選購收藏，繼續以行動支持梔梔。

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