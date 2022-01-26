日職／鈴木誠現身廣島主場告別 盼大聯盟封館結束等簽約

日職廣島強打鈴木誠也終於等到季末透過入札制度挑戰大聯盟，據報導他昨日一身西裝前往球隊馬自達球場，向隊友、工作人員一一道別，展現赴美的決心。

鈴木誠確定離開效力9年的老東家廣島，昨日他在球場停留了將近3小時，受訪時也依依不捨的表示：「這是一個充滿快樂和各種回憶的地方，今天沒能見到所有人，也沒見到教練，感覺有點遺憾。」

去年鈴木誠也拿下日職打擊王、上壘率王，並敲出38轟位居央聯第二，儘管現在大聯盟仍處於封館狀態，但曾傳出有超過10支球隊對鈴木誠也有興趣，包括紅襪、教士、洋基和遊騎兵都被視為競爭者。

雖然還未在大聯盟找到球隊就決定離開日職，鈴木誠也相信船到橋頭自然直，「我會等到雙方（大聯盟及球員工會）談妥解封後，對我來說等待沒有期限，我想總有一天會結束的，就算我想趕快簽約也急不得。」