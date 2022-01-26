日職／鈴木誠現身廣島主場告別 盼大聯盟封館結束等簽約
日職廣島強打鈴木誠也終於等到季末透過入札制度挑戰大聯盟，據報導他昨日一身西裝前往球隊馬自達球場，向隊友、工作人員一一道別，展現赴美的決心。
鈴木誠確定離開效力9年的老東家廣島，昨日他在球場停留了將近3小時，受訪時也依依不捨的表示：「這是一個充滿快樂和各種回憶的地方，今天沒能見到所有人，也沒見到教練，感覺有點遺憾。」
去年鈴木誠也拿下日職打擊王、上壘率王，並敲出38轟位居央聯第二，儘管現在大聯盟仍處於封館狀態，但曾傳出有超過10支球隊對鈴木誠也有興趣，包括紅襪、教士、洋基和遊騎兵都被視為競爭者。
雖然還未在大聯盟找到球隊就決定離開日職，鈴木誠也相信船到橋頭自然直，「我會等到雙方（大聯盟及球員工會）談妥解封後，對我來說等待沒有期限，我想總有一天會結束的，就算我想趕快簽約也急不得。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言