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中職／隊友變對手 林智勝對兄弟投手有一套

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
林智勝(右)確定轉至龍隊，和兄弟又從隊友變成對手。 圖／取自味全龍臉書
林智勝(右)確定轉至龍隊，和兄弟又從隊友變成對手。 圖／取自味全龍臉書

昔日隊友變對手，中華職棒今年球員大風吹，林智勝轉至味全龍隊，胡金龍、王勝偉、詹智堯、陽耀勳也有了新球隊，後四人都是第一次轉隊，新球季首次對上老東家是話題，林智勝對戰中信兄弟隊投手則有過去數據可參考。

林智勝生涯18年，前12年效力LaNew熊及Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身），後6年則在中信兄弟隊，今年將穿上第三件不同隊球衣，也有機會再次對上兄弟投手。

林智勝生涯對戰黃衫軍（含前身兄弟象）頗有一套，對戰打擊率3成14，不過林智勝上一次有機會對上兄弟投手已是2015年，這6年期間雙方都有變化，過往對戰數據只能純做參考。

兄弟現役投手中，對過林智勝的只剩下鄭凱文、官大元、謝榮豪、王梓安、江忠城及周磊一共6人，另外王則鈞去年底被釋出，杜家明則是已經棄投從打。

其中江忠城較具壓制力，6打數被敲出1支安打，被打擊率1成67，而被打最多支安打的是鄭凱文，33打數被敲出11支安打，被打擊率3成33。

王梓安雖然被敲出3轟最多，不過對戰被長打率最高的是謝榮豪的0.923，面對林智勝13打數被敲4支安打，有2發全壘打、1支三壘打。

而官大元面對林智勝經驗最多，生涯對戰37打數，被敲出10支安打，被打擊率2成70，被敲出的2轟都集中在2012年，相隔已10年之久。

林智勝

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