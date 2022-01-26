日職／球迷票選「心中MVP」王柏融9度獲選排火腿第4

日本入口網站《Sportsnavi》每場比賽結束後開放球迷票選單場MVP，根據統計我國旅日好手王柏融上季一共獲選9次，排名全隊第4。

王柏融所屬的火腿全隊拿過最多次「球迷心中的MVP」是大物投手伊藤大海，以18次高居首位，排名第二的是14次「從缺」，第三名為野村佑希的13次，接下來就是王柏融以9次排名第4，值得注意的是，「大王」獲選的次數甚至多過上澤直之（8次）、西川遙輝（7次）和近藤健介（7次）。

內文也特別註明王柏融獲選的部分場次，5月12日從歐力士王牌山本由伸手中敲出本季首轟，該役3打數都是長打；5月20日面對樂天，王柏融連續5場扛先發四棒，首打席敲出全壘打，同時也包辦勝利打點；9月12日王柏融前2局敲出3支安打，打進生涯單場新高5分打點，當天火腿首局攻下11分，追平隊史紀錄，最後以17比5痛宰軟銀。

大王去年出賽95場，繳出9轟、48打點、61支安打、打擊率為2成42，季末與火腿簽下1年7000萬日幣合約，並附帶激勵獎金。