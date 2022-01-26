日職／張奕進入歐力士A組 旅日6台將春訓定位揭曉
日本職棒歐力士隊今天公布春訓分組，台灣投手張奕被分在等同一軍的A組，也代表今年旅日台將中，扣掉復原中的陳偉殷，春訓全都是從一軍出發，備戰新球季。
張奕去年球季僅在一軍出賽8場，取得3中繼成功，另有1敗，防禦率13.06，其他時間多半待在二軍，年薪也從1100萬日圓，下修到900萬日圓，球季結束後張奕決定留在日本、不返台，專心備戰新球季。
今天歐力士隊公布春訓名單，代表一軍的A組一共有35人，張奕成為19名投手中的一員，B組代表二軍，C組則是復健中或調整較慢的球員，去年球季張奕就因為返台服兵役，回日本加上隔離天數，調整進度較慢而進入C組。
加上張奕，今年旅日台將的春訓定位全數揭曉，阪神隊陳偉殷雖然最早返日，但因去年左肩傷勢仍在復原，春訓先分在二軍，另外樂天隊宋家豪、王彥程以及西武隊吳念庭、火腿隊王柏融都分在一軍。
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