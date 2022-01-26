中職／詹子賢感性告別離隊學長 貼搞笑醜照戳中網友笑點

中信兄弟上季勇奪睽違11年台灣大賽冠軍後，幾位教練和老將紛紛離隊，丘昌榮、黃泰龍和王勝偉轉戰富邦悍將，林智勝昨天也確定加盟味全龍，冠軍賽MVP詹子賢昨晚在IG上傳搞笑合照和影片，和幾位學長揮手道別。

林智勝、王勝偉都在去年球季結束後，主動向球團表達尋求更多機會，希望能同意將他們放在60人保留名單之外，讓其他球隊可以接觸，中信兄弟也順應他們的要求，林智勝、王勝偉成為戰力外自由契約球員，如今也順利找到新東家。

詹子賢對於幾位學長離隊也感到相當不捨，昨晚他在IG發文「愿今日之別，換他日相逢！各位哥！各自努力，未來再見！」而詹子賢挑的照片成為文章亮點，由於實在太搞笑吸引了網友目光，其中還包括一段丘總駕車影片，球迷忍不住表示「你怎麼什麼照片都有」、「滑到最後整個感性的情緒都沒了啦」、「你的手機絕對絕對不行遺失」、「丘哥…安全帶啊」。