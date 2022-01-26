中職／爆不滿大幅扣薪才離開巨人 日媒建議陽岱鋼返台加盟桃猿

日職新球季春訓時間訂在2月1日，但台灣好手陽岱鋼至今尚未找到新東家，日媒《FRIDAY》對此撰文猜測，陽岱鋼可能會回台發展。

《FRIDAY》報導指出，陽岱鋼過去在火腿不但曾4度獲金手套殊榮，更拿下隊史首座盜壘王，不過他在2016年和巨人簽下5年15億日元的大約後，卻未能複製從前的表現，去年僅出賽了7場，身價每況愈下。

雖然去年巨人有意和陽岱鋼續約，但由於薪水遭大幅砍減，年薪僅剩3000萬日圓，遠遠超過40%的減薪上限制度，處境就像棄之可惜食之無味的「雞肋」，才讓陽岱鋼最後決定離開巨人另找出路。

文中認為陽岱鋼回歸火腿的可能性不高，因為火腿新監督新庄剛志上任後的方針，主要以栽培年輕球員為主，現年35歲的陽岱鋼，過去幾個賽季經常出現大腿疼痛等傷勢，因此想再回老東家相當困難。

《FRIDAY》認為，地位有如「台灣鈴木一朗」的陽岱鋼可考慮返台發展，如依循陳冠宇的模式，先以自主培訓合約加入中職球隊，雙方達成共識後，再透過季中選秀加盟，而樂天桃猿會是很好的選擇，因為樂天同時在日職及中職有球隊，陽岱鋼可以同時獲得台、日球迷支持。