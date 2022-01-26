中職／史上最強年度MVP贏家 郭進興賺進兩部百萬房車

中信兄弟隊洋投德保拉去年再奪年度MVP，一共包辦4個獎項，拿到31萬元成為最大贏家，這個數字比起統一獅隊退役投手「阿水」郭進興不只小輸，更是輸了一大截，不難想見中職過去最風光的年代，獎勵內容真的很嚇人。

中職開打前3季未設年度MVP，1993年首次推出這個獎項，兄弟象隊「假日飛刀手」陳義信成為史上首位獲獎的球員，隔年完成2連霸，接下來輪到郭進興主宰場面，1995、96年也連續包辦年度MVP。

職棒草創期讓大批球迷陷入瘋狂，不少廠商也樂意砸錢宣傳，史上最激烈的全壘打王之爭出現在1992年，除了聯盟30萬元獎金，芝蘭口香糖贊助100萬元更是很大誘因，最後三商虎隊林仲秋以24轟勝出，險勝隊友鷹俠1轟。

郭進興拿到年度MVP的兩個球季，歐寶汽車（OPEL）都提供價值120萬元的高級房車，此時剛好是「阿水」生涯高峰，連兩年投出20勝、奪下勝投王，也賺進這兩部轎車，成為中職個人獎史上最大贏家。

郭進興1995年包辦年度MVP、勝投王、最佳九人、金手套，獎金加房車合計161萬元，96年再奪前3個獎項，又進帳156萬元，創下前所未有的風光紀錄，至今無人能敵。

值得一提的是，1995年中職頒獎典禮首次離開台北市，移師高雄市立德棒球場舉行，郭進興奪下年度MVP後，還特別坐上「戰利品」繞場，接受球迷歡呼，隔年因為突然多了這兩部百萬房車，開心想要尋找買主。

中職過去29次年度MVP得主，完成2連霸的球員包括陳義信、郭進興、林恩宇、林益全、王柏融、德保拉，其中林益全在2009、13、14年獲獎，也是唯一拿過3座年度MVP的球員。

德保拉去年防禦率王10萬元、三振王8萬元、最佳九人獎3萬元獎金，年度MVP則是10萬元，再看看郭進興的驚人獎勵，想想已是26、27年前的事，差距真的很大。