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UBL／國體、東大「鯨隊內戰」 一個眼神之間心領神會

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
110學年大專棒球聯賽冠軍戰，國立體育大學范育銓（中）4局下敲出兩分打點全壘打，回到休息區後隊友熱烈地為他歡呼。記者余承翰／攝影
110學年大專棒球聯賽冠軍戰，國立體育大學范育銓（中）4局下敲出兩分打點全壘打，回到休息區後隊友熱烈地為他歡呼。記者余承翰／攝影

國立體大今天以6：2擊敗台東大學，在大專棒球聯賽公開一級奪冠，此戰兩隊教頭邱俊文、王信民上演「中信鯨隊內戰」，一個眼神就心領神會，邱俊文笑說：「大概都有猜到（他們暗號）」，王信民則回應：「我也沒做什麼暗號，就是短打而已，應該大家都知道。」

邱俊文、王信民曾在鯨隊當過3年隊友，今天是兩人領軍大學隊首次在聯賽冠軍戰對決，比賽前一天已預告兩人無話不談、彼此了解，實戰上是否真是如此？兩人賽後揭曉答案。

邱俊文說：「一些戰術上都了解對方會做什麼，我在旁邊也有提醒會有什麼暗號出現，前半段我在暗號上有故意不去做，不要讓他知道，分數拉開後才比較大膽去做。」至於對手的暗號，他笑說：「大概都有猜到」。

王信民形容兩人之間的過招「看眼神就知道」，對於老戰友的說法，他自認只是下達大家都知道的短打，並不介意被「看穿」。

王信民輸掉這場「鯨隊內戰」，但他肯定子弟兵表現，「今天學生表現得很棒，真的盡力、也有拚勁，但最終事與願違。」他指出比較可惜之處是得點圈打擊，從首局滿壘的機會沒有多搶分數開始，幾次機會都錯過，被國體第4局打下4分成為勝負關鍵。

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