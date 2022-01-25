快訊

交通部投60億元紓困 航空、航運今年確定再繼續

高雄72歲婦人打完第3劑莫德納 當場軟癱倒地送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

UBL／去年選秀失利 范育銓開轟期許再次叩關中職

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
范育銓敲出追平兩分砲，也是他在大學生涯首轟。記者余承翰／攝影
范育銓敲出追平兩分砲，也是他在大學生涯首轟。記者余承翰／攝影

去年挑戰中職選秀失利，范育銓再給自己兩年時間鍛鍊，今天先在大專棒球運動聯賽公開一級冠軍戰敲出追平兩分砲，是他大學生涯首度開轟，他透露當下差點激動到哭出來。

國立體大今天以6：2擊敗台東大學，連拿了2座亞軍後終於奪冠，此役雖先處於0：2落後，4局以4分大局扭轉局勢，由大一的范育銓率先敲出追平兩分砲。

啟用一年級的范育銓扛第4棒，國體總教練邱俊文表示，去年的中心打者有的參加選秀、有的畢業，也有受傷的選手，「在當中看到范育銓的長打實力不錯，強度上如果可以適應，相信他們的攻擊能力可以和高中一樣。」

范育銓坦言扛4棒有壓力，只能想辦法做好，當下打席期望把球打確實，只要有安打就能建功，「前面太緊繃了，刻意放輕鬆去打。」

敲出大學生涯首轟，他在繞壘時就超激動，一路握拳振奮，他說：「打完當下回來差點哭出來，太激動了，前面打得很悶，覺得為什麼打不到球。」

范育銓在去年投身中職選秀落選，他自評弱勢在於選球、腳程，「選球偏高的球都會忍不住想揮，變化球掌握度也沒有很高。」他對中職仍有夢，「大二打完，如果成績好一點再出來選秀。」

范育銓敲出追平兩分砲，也是他在大學生涯首轟。記者余承翰／攝影
范育銓敲出追平兩分砲，也是他在大學生涯首轟。記者余承翰／攝影

選秀 中職

延伸閱讀

圖輯／UBL范育銓兩分砲點燃攻勢 國體大逆轉台東大學奪冠

UBL／拒絕3連亞 國體4分大局轟下冠軍

中職／林智勝轉戰味全龍感謝前東家 兄弟給予祝福

中職／林智勝披龍袍挑戰300轟 合約金額不公開

相關新聞

中職／林智勝轉戰味全龍感謝前東家 兄弟給予祝福

中職味全龍隊今天宣布簽下林智勝，他的個人臉書及經紀公司都提到，謝謝前東家中信兄弟的照顧與成全，兄弟球團也回應，不管他加入...

UBL／拒絕3連亞 國體4分大局轟下冠軍

國立體大連3年闖進大專棒球運動聯賽公開一級冠軍戰，今年終於不「亞」了，今天以6：2擊敗台東大學，拿下隊史第8冠，全隊5人...

中職／林智勝披龍袍挑戰300轟 合約金額不公開

味全龍隊今天正式簽下林智勝，新球季改披龍袍，合約金額不公布，龍隊期許他在新球季挑戰生涯300轟，完成現任龍隊打擊教練張泰...

中職／林智勝角落內野出發 龍隊中心打線一夕成形

林智勝前進味全龍隊今天定案，確定新球季將披龍袍出賽，加上吉力吉撈．鞏冠和雙洋砲，龍隊中心打線一夕成形，本季要衝擊5搶3的...

UBL／不安定感太高 林振瑋自評控球也說「從來沒好過」

文化大學今天以5：1擊敗輔仁大學，帶回大專棒球運動聯賽公開一級季軍，「巨投」林振瑋先發只撐1局，就因控球不穩被換下，總教...

UBL／臨時決定帶進名單 文大楊祥禾敲出人生首轟

一年級的楊祥禾，原本未設定在文化大學出賽名單，在前一周臨時納入，今天就在大專棒球運動聯賽公開一級季軍戰敲出超前三分砲，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。