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UBL／去年選秀失利 范育銓開轟期許再次叩關中職
去年挑戰中職選秀失利，范育銓再給自己兩年時間鍛鍊，今天先在大專棒球運動聯賽公開一級冠軍戰敲出追平兩分砲，是他大學生涯首度開轟，他透露當下差點激動到哭出來。
國立體大今天以6：2擊敗台東大學，連拿了2座亞軍後終於奪冠，此役雖先處於0：2落後，4局以4分大局扭轉局勢，由大一的范育銓率先敲出追平兩分砲。
啟用一年級的范育銓扛第4棒，國體總教練邱俊文表示，去年的中心打者有的參加選秀、有的畢業，也有受傷的選手，「在當中看到范育銓的長打實力不錯，強度上如果可以適應，相信他們的攻擊能力可以和高中一樣。」
范育銓坦言扛4棒有壓力，只能想辦法做好，當下打席期望把球打確實，只要有安打就能建功，「前面太緊繃了，刻意放輕鬆去打。」
敲出大學生涯首轟，他在繞壘時就超激動，一路握拳振奮，他說：「打完當下回來差點哭出來，太激動了，前面打得很悶，覺得為什麼打不到球。」
范育銓在去年投身中職選秀落選，他自評弱勢在於選球、腳程，「選球偏高的球都會忍不住想揮，變化球掌握度也沒有很高。」他對中職仍有夢，「大二打完，如果成績好一點再出來選秀。」
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