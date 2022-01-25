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推動運動績效卓越 台中連6年獲體育署「特優獎」

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
體育署副署長林哲宏（右）頒發「110年運動i臺灣計畫績效特優縣市」，台中市連續六年榮獲「特優」獎。圖／台中市運動局提供
體育署副署長林哲宏（右）頒發「110年運動i臺灣計畫績效特優縣市」，台中市連續六年榮獲「特優」獎。圖／台中市運動局提供

去年台中市執行運動i台灣計畫，共推動212個專案、辦理超過3000場次活動，推動運動績效卓越，教育部體育署副署長林哲宏昨天頒發「110年運動i台灣計畫績效特優縣市」，台中市連續6年榮獲「特優獎」，爭取教育部體育署補助額度及案件數名列全國第一。

台中市運動局長李昱叡昨天代表市長盧秀燕出席受獎，他表示，感謝中央肯定與支持，市府將持續創造優質、便利的運動空間，提升全民運動風氣，打造酷運動城市。

台中市運動局指出，台中市去年執行運動i台灣計畫，包括女性運動、身心障礙專屬運動、獨木舟體驗、國民體育日等，辦理超過3000場次活動，為提升運動風氣，運動局也透過行銷策略宣傳，以打造酷運動酷城市為主軸，在整體行銷、資源整合、量化評核等指標，台中市皆表現亮眼榮獲佳績，規律運動人口逐漸提升。

李昱叡表示，除獲頒運動i台灣特優縣市外，在市長盧秀燕的運動政策下，包含全民運動推廣、競技運動人才培育、支持職業運動推升運動產業、完善台中大小運動場域等方面深獲好評；109年全民運動會台中市也勇奪三連霸，榮獲全國第一總統獎，110年全國運動會中更展現傲人實力，勇奪全國第一面電競項目個人與團體金牌、創紀錄勇奪男子籃球金牌；市府也優化體育獎助金機制，加碼獎助金，2020東京奧(帕)運頒發六都最優激勵金，獎勵台中在地子弟兵。

此外，為帶動運動產業發展並深化在地連結，市府積極鼓勵企業支持職業運動，包含台中藍鯨女足、PLG台新夢想家籃球隊、T1台中太陽神排球隊、職棒中信兄弟等球隊等，透過職業運動推廣、帶動城市行銷，另中信兄弟睽違11年勇奪總冠軍，市府也與中信兄弟合作舉辦「十年一刻 封王遊行」，吸引約十萬球迷熱情參與。

台中市運動局進一步說明，市府持續優化並完善台中運動環境，包含台中巨蛋體育館、足球運動休閒園區、國際壘球運動園區、11座國民運動中心(館)、兒童運動中心等，今年1月已促成清水與豐原二座國民暨兒童運動中心動工，設施方面包含風雨與光電球場陸續建置與啟用，營造優質全民運動環境。

國民 中信兄弟 台新夢想家

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