快訊

交通部投60億元紓困 航空、航運今年確定再繼續

高雄72歲婦人打完第3劑莫德納 當場軟癱倒地送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

UBL／拒絕3連亞 國體4分大局轟下冠軍

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
國立體大連兩年屈居亞軍後，今年終於稱霸大專棒球運動聯賽公開一級。記者余承翰／攝影
國立體大連兩年屈居亞軍後，今年終於稱霸大專棒球運動聯賽公開一級。記者余承翰／攝影

國立體大連3年闖進大專棒球運動聯賽公開一級冠軍戰，今年終於不「亞」了，今天以6：2擊敗台東大學，拿下隊史第8冠，全隊5人繳出雙安，一年級的范育銓4局敲出追平兩分砲，帶動4分大局，盧冠宇則中繼5局無失分取得勝投。

國體前兩年都屈居亞軍，今天在冠軍賽要避免3連亞，此戰由李晨薰先發，但狀況調整未到位，首局就在滿壘時出現暴投，成為先失血的一方，第3局再讓首位打者上壘後被換下，最終先發2局失2分。

總教練邱俊文指出，李晨薰的表現在預期中，也有安排投手準備接手，「看得出來壓力滿大的，投球動作看得出來比較卡，如果他真的要到國外，這是他要加強的地方。」他也提到，李晨薰在預賽時就投得不理想，信心上也被打擊到，持續給他心理建設，學校運科、防護團隊也持續協助。

盧冠宇接手戰局後穩住失血，打線在4局挹注4分大局成為勝負關鍵，宮象謙連續兩天登板，也貢獻2局無失分，守住國體的冠軍到手。

邱俊文這次掛總教練出征，也感受到龐大壓力，他說：「直到最後一個出局數，才覺得終於拿到冠軍了，整個心情也比較放鬆了。」他讚選手目標明確，「雖然複賽有點危險，但進入決賽後，氛圍上不會因為複賽差點被淘汰而影響。」

東大雖在冠軍賽落敗，亞軍仍寫下隊史最佳成績，邱俊文也讚：「東大是很好的一支球隊，他們打進四強不意外。」東大從去年的季軍再前進一個席次，總教練王信民說：「好事多磨，明年看有沒有機會第一，也是給學生一個目標。」

李晨薰 棒球

延伸閱讀

UBL／「輔大阿甘」飆速150 大學球速增6公里想拚旅外

UBL／臨時決定帶進名單 文大楊祥禾敲出人生首轟

UBL／林振瑋1局閃退 文大靠楊祥禾替補敲三分砲奪季軍

圖輯／林哲佑後援6.2局無失分 文化逆轉輔大奪UBL季軍

相關新聞

中職／林智勝轉戰味全龍感謝前東家 兄弟給予祝福

中職味全龍隊今天宣布簽下林智勝，他的個人臉書及經紀公司都提到，謝謝前東家中信兄弟的照顧與成全，兄弟球團也回應，不管他加入...

UBL／拒絕3連亞 國體4分大局轟下冠軍

國立體大連3年闖進大專棒球運動聯賽公開一級冠軍戰，今年終於不「亞」了，今天以6：2擊敗台東大學，拿下隊史第8冠，全隊5人...

中職／林智勝披龍袍挑戰300轟 合約金額不公開

味全龍隊今天正式簽下林智勝，新球季改披龍袍，合約金額不公布，龍隊期許他在新球季挑戰生涯300轟，完成現任龍隊打擊教練張泰...

中職／林智勝角落內野出發 龍隊中心打線一夕成形

林智勝前進味全龍隊今天定案，確定新球季將披龍袍出賽，加上吉力吉撈．鞏冠和雙洋砲，龍隊中心打線一夕成形，本季要衝擊5搶3的...

UBL／不安定感太高 林振瑋自評控球也說「從來沒好過」

文化大學今天以5：1擊敗輔仁大學，帶回大專棒球運動聯賽公開一級季軍，「巨投」林振瑋先發只撐1局，就因控球不穩被換下，總教...

UBL／臨時決定帶進名單 文大楊祥禾敲出人生首轟

一年級的楊祥禾，原本未設定在文化大學出賽名單，在前一周臨時納入，今天就在大專棒球運動聯賽公開一級季軍戰敲出超前三分砲，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。