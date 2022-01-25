UBL／拒絕3連亞 國體4分大局轟下冠軍

國立體大連3年闖進大專棒球運動聯賽公開一級冠軍戰，今年終於不「亞」了，今天以6：2擊敗台東大學，拿下隊史第8冠，全隊5人繳出雙安，一年級的范育銓4局敲出追平兩分砲，帶動4分大局，盧冠宇則中繼5局無失分取得勝投。

國體前兩年都屈居亞軍，今天在冠軍賽要避免3連亞，此戰由李晨薰先發，但狀況調整未到位，首局就在滿壘時出現暴投，成為先失血的一方，第3局再讓首位打者上壘後被換下，最終先發2局失2分。

總教練邱俊文指出，李晨薰的表現在預期中，也有安排投手準備接手，「看得出來壓力滿大的，投球動作看得出來比較卡，如果他真的要到國外，這是他要加強的地方。」他也提到，李晨薰在預賽時就投得不理想，信心上也被打擊到，持續給他心理建設，學校運科、防護團隊也持續協助。

盧冠宇接手戰局後穩住失血，打線在4局挹注4分大局成為勝負關鍵，宮象謙連續兩天登板，也貢獻2局無失分，守住國體的冠軍到手。

邱俊文這次掛總教練出征，也感受到龐大壓力，他說：「直到最後一個出局數，才覺得終於拿到冠軍了，整個心情也比較放鬆了。」他讚選手目標明確，「雖然複賽有點危險，但進入決賽後，氛圍上不會因為複賽差點被淘汰而影響。」

東大雖在冠軍賽落敗，亞軍仍寫下隊史最佳成績，邱俊文也讚：「東大是很好的一支球隊，他們打進四強不意外。」東大從去年的季軍再前進一個席次，總教練王信民說：「好事多磨，明年看有沒有機會第一，也是給學生一個目標。」