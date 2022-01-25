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UBL／「輔大阿甘」飆速150 大學球速增6公里想拚旅外

中央社 / 新北25日電
110學年大專棒球運動聯賽季軍戰，輔仁大學先發投手陳冠豪。 記者余承翰／攝影
110學年大專棒球運動聯賽季軍戰，輔仁大學先發投手陳冠豪。 記者余承翰／攝影

大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰，輔仁大學派出怪投陳冠豪先發，今天飆速150公里吞敗，但比賽前半段展現壓制力，大學球速進步近6公里，也讓他萌生想要旅外的想法。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）季軍戰今天在三重棒球場舉行，輔仁大學與文化大學交手，輔大派出怪投陳冠豪先發，投球出手前會稍微後拉往後蹲下，投球姿勢被認為類似退役球星「阿甘」蔡仲南。

陳冠豪今天比賽前半段展現不錯的壓制力，前4局投完被敲出3支安打，失掉1分，5局失投被敲出全壘打，接著投出保送退場。

陳冠豪總計用75球投4.2局，被敲出4支安打，投出4次四死球、3次三振，失掉4分皆為責失分，球隊終場以1比5吞敗，陳冠豪承擔敗投。

陳冠豪除了特殊投球姿勢外，升上大學球速又提升，高中最快球速147公里，此次大專聯賽最速飆出153公里，今天最快球速也有150公里。

陳冠豪表示，今天比賽是此次大專聯賽投最長局數的一場，直球狀況不錯，被打全壘打那個打席，知道對手在抓直球，投滑球結果失投偏高，才被打成全壘打。

扛季軍戰先發，陳冠豪表示沒有壓力，與文化大學火球男林振瑋同場飆速，也有較勁對抗的感覺，投到後半段沒有保留、全力催球速。

陳冠豪表示，高中控球比較不穩，升上大學後投球動作有再放慢、也有變小一點，希望強化控球，加強核心，讓投球時身體的晃動不會這麼大。

升上大學球速再突破，也讓陳冠豪萌生挑戰旅外念頭，希望持續磨練再進步，「有旅外機會就拚看看」。

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