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日職／日本職棒公布新球季完整賽程 3/25開打

中央社 / 台北25日電
日本職棒新賽季賽程公布。 路透
日本職棒新賽季賽程公布。 路透

日本職棒各隊將在2月1日展開新球季春訓，今天公布新球季詳細比賽日程，開幕戰將在3月25日進行，總共進行143場例行賽，其中有18場交流賽，另外季後賽從10月8日開打。

中央聯盟和太平洋聯盟將同樣在3月25日開幕，中央聯盟部分，阪神虎與養樂多燕子隊的比賽將在大阪京瓷巨蛋進行，讀賣巨人隊和中日龍隊的賽事將在東京巨蛋進行，橫濱DeNA與廣島鯉魚隊的賽事將在橫濱球場進行；太平洋聯盟部分，開幕當天由樂天對上羅德、西武對上歐力士、軟銀對上火腿。

今年日職正規賽事有143場比賽，其中兩聯盟交流戰則是在5月24日開始進行，直到6月12日為止，各隊會分別打18場賽事；全明星賽將在7月26日、27日進行；季後賽預計從10月8日開始舉行，日本大賽預計從10月22日開打。

日職各隊在2月1日展開春訓，台灣旅日選手也都已經回到日本準備，其中日本火腿隊的王柏融、樂天金鷲隊的宋家豪、王彥程，春訓都將從一軍出發，有好的開始；根據昨天日本媒體報導，去年打出好成績的西武獅隊吳念庭春訓被分到A班；阪神虎隊陳偉殷則是因為傷勢還未完全復原，春訓從二軍起步。

阪神虎 西武獅 樂天金鷲

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