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中職／林智勝角落內野出發 龍隊中心打線一夕成形

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊今天正式完成與林智勝的合約。 圖／味全龍隊提供
味全龍隊今天正式完成與林智勝的合約。 圖／味全龍隊提供

林智勝前進味全龍隊今天定案，確定新球季將披龍袍出賽，加上吉力吉撈．鞏冠和雙洋砲，龍隊中心打線一夕成形，本季要衝擊5搶3的季後賽席次不是不可能。

龍隊以新軍之姿去年在一軍打下4成27勝率，成績不俗，隊形最大罩門仍在打擊，打擊率2成44、上壘率3成06、長打率3成38都居墊底，52轟亦是最少，缺乏可以給對手致命一擊的重砲，成為龍隊的致命傷，

龍隊去年在季中選秀網羅吉力吉撈．鞏冠，只打半季就敲出全隊最多的11轟，今年完整球季被看好有衝擊20轟、甚至挑戰全壘打王的實力。

不同於去年僅用一名洋槍赫雷拉，龍隊今年選擇升級且加量外籍打者砲管，簽下奈許（Telvin Nash）、羅德里奎茲（Ronny Rodriguez），不管一軍洋將採取2投2野或3投1野配置，中心打線已然成形。

總教練葉君璋表示，林智勝預計將從角落內野出發，與吉力吉撈．鞏冠、雙洋砲共組中心棒次，搭配上壘率高的郭天信、李凱威，期望新的球季能為球隊打進更多分數，棒次安排上也更有彈性。

鞏冠 林智勝 李凱威

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