中職／林智勝披龍袍挑戰300轟 合約金額不公開

味全龍隊今天正式簽下林智勝，新球季改披龍袍，合約金額不公布，龍隊期許他在新球季挑戰生涯300轟，完成現任龍隊打擊教練張泰山的遺憾，別具傳承意義。

球隊創辦人魏應充今天在內部活動結束後，在球團辦公室跟剛簽完約的林智勝寒暄，林智勝說：「簽完約很踏實，之前一個月沒睡好了。」魏應充表達歡迎，也期勉「大師兄」在新的一年帶領小龍們成長。

總教練葉君璋表示，林智勝個人及大賽經驗豐富，相信能傳承給年輕球員，新球季可望從角落內野的位置出發，與吉力吉撈．鞏冠和雙洋將共組中心棒次長程火砲，配合上壘率高的「天威組合」，期望新的球季能為球隊打進更多分數，棒次安排上也更有彈性。