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中職／林智勝披龍袍挑戰300轟 合約金額不公開

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊今天正式完成與林智勝的合約，林智勝與總教練葉君璋碰面。圖／味全龍隊提供
味全龍隊今天正式完成與林智勝的合約，林智勝與總教練葉君璋碰面。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今天正式簽下林智勝，新球季改披龍袍，合約金額不公布，龍隊期許他在新球季挑戰生涯300轟，完成現任龍隊打擊教練張泰山的遺憾，別具傳承意義。

球隊創辦人魏應充今天在內部活動結束後，在球團辦公室跟剛簽完約的林智勝寒暄，林智勝說：「簽完約很踏實，之前一個月沒睡好了。」魏應充表達歡迎，也期勉「大師兄」在新的一年帶領小龍們成長。

總教練葉君璋表示，林智勝個人及大賽經驗豐富，相信能傳承給年輕球員，新球季可望從角落內野的位置出發，與吉力吉撈．鞏冠和雙洋將共組中心棒次長程火砲，配合上壘率高的「天威組合」，期望新的球季能為球隊打進更多分數，棒次安排上也更有彈性。

林智勝生涯18年、累計289轟，比並列全壘打榜領先的張泰山還快了2個球季，兩人都是在39歲之齡達成生涯289轟，張泰山對於林智勝也寄予達成「300轟」的厚望。林智勝加盟後，龍隊擁有現今中職2位全壘打王，接下來大師兄的每1轟都將成為聯盟新紀錄。

味全龍隊今天正式完成與林智勝的合約。圖／味全龍隊提供
味全龍隊今天正式完成與林智勝的合約。圖／味全龍隊提供

林智勝 張泰山

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