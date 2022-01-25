中職／魏應充搶先爆雷 林智勝簽約完成帶289轟投靠龍隊

林智勝正式披上龍袍，味全龍隊創辦人魏應充搶先「爆雷」，龍隊已在今天與他議約完成，「大師兄」將以生涯289轟的資歷帶槍投靠，新球季的每一轟都會是中職新紀錄，龍隊也成為他生涯所效力的第3支球隊。

林智勝以自由契約球員的身分尋求舞台，龍隊是唯一出手爭取的球隊，雙方在今天談妥合約。

魏應充的粉絲團「來自永靖的老園丁 - 魏應充」搶在官方新聞稿之前爆雷，「會後董仔在球團辦公室巧遇剛簽完約的大師兄，期勉他新的一年能發揮母雞帶小雞的功能，多幫忙小龍們成長，也歡迎他加入味全龍大家庭。大師兄說，簽完約很踏實 ，之前一個多月沒睡好了。」

林智勝至2019年打完已經累積283轟，眼看300轟近在咫尺，但近兩年受到傷勢、出賽空間壓縮影響，全壘打產量銳減，去年季末以連兩場開轟收尾，強勢拉尾盤，也展現這名資深重砲再戰的強烈決心。

林智勝生涯已累積289轟，追平張泰山，並列中職生涯全壘打王，本季將以龍將的身分挑戰聯盟新猷，也有望在現任龍隊打擊教練的張泰山面前刷新紀錄，上演全壘打王的傳承畫面。

林智勝的18年生涯包括12年Lamigo桃猿隊（含La New熊隊）、6年中信兄弟隊，前一回是透過自由球員制度轉隊，此際則是自請放在60人名單之外尋求舞台，再次覓得新東家，龍隊成為他生涯所效力的第3隊，