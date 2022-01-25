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UBL／前一周才決定帶進名單 文大楊祥禾敲出人生首轟
一年級的楊祥禾，原本未設定在文化大學出賽名單，在前一周臨時納入，今天就在大專棒球運動聯賽公開一級季軍戰敲出超前三分砲，這是他的人生首轟，繞過二壘看看教練的手勢，才發現是全壘打。
文大今天以5：1擊敗輔仁大學、取得季軍，楊祥禾替補游擊上場，5局從「輔大阿甘」陳冠豪手中敲出超前三分砲，成為替比賽定調的一擊。
總教練廖敏雄指出，楊祥禾原本沒有設定要打這個比賽，但看游擊人手有點欠缺，「沒辦法，比賽要用到。」上周才通知楊祥禾準備這次比賽，今天就替補繳出好表現，除了那發全壘打之外，也稱讚他在開轟的前一球，就把很內角的球破壞掉，沒有輕易被解決。
楊祥禾開轟的打席先處於2好球，他說當下沒想太多，剛好抓到失投，「我沒打過全壘打，打出去就是全力衝刺，過二壘壘包才看總教練，跟我比是全壘打。」
楊祥禾有意朝職棒發展，出身嘉義東石高中的他，自認在高中階段缺點還很多，希望先上大學磨練，相較於投球，對打擊、守備更有興趣，也因此選擇以出產強打聞名的文大，希望加強自身打擊。
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