UBL／不安定感太高 林振瑋自評控球也說「從來沒好過」

文化大學今天以5：1擊敗輔仁大學，帶回大專棒球運動聯賽公開一級季軍，「巨投」林振瑋先發只撐1局，就因控球不穩被換下，總教練廖敏雄也直言不理想，上場的不安定感太高。

林振瑋因急速竄升的球速打響知名度，昨天未在4強賽登錄出賽名單，今天負責季軍賽先發，只投1局退場，出現2次保送、2次暴投，丟掉1分就是在三壘有人時的暴投失血。

他在第2局再以保送開局，文大決定換投，廖敏雄賽後也直言狀況不理想，「投手要讓球隊有安心感，他上去，解決對手的能力沒那麼多，三振能力也不高，四壞、暴投卻比較多，上去就很不安定，在這種比賽讓對手先得1、2分，壓力就很大。」

昨天面對國立體大的4強賽，文大已考慮對手腳程快、盜壘多，擔心林振瑋的保送釀成對手的速度戰，選擇將他放到決賽，今天也預先安排在他之後接手的投手，廖敏雄也坦言：「如果要穩一點，今天就是直接由林哲佑先發。」林哲佑為此役第4任投手，後援6.2局無失分奪勝。

廖敏雄談起林振瑋語重心長，有球速優勢，但其他部分還有許多需要加強之處，「其他技術還要留給他之後要去的球隊去磨練，還是希望他在之後的環境，教練可以協助他的成長。」

林振瑋評價自己的表現，也給出「非常不好」的評語，「身體感覺沒什麼力，沒調整得很好。」被問到今天控球是否不理想，也很直率回答：「控球從來沒好過」。

林振瑋指出，教練都有在控球上給予建議，自己也多去嘗試，但至今抓不到感覺，還有很多需要加強的地方，過年會返鄉，有機會找舅舅郭泓志請教。他的下一場亮相賽事預期是春季聯賽，是否在那之前已經確定旅外？他笑說：「到時應該還在啦！」