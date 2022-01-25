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UBL／林振瑋1局閃退 文大靠楊祥禾替補敲三分砲奪季軍
大專棒球運動聯賽公開一級今天進行決賽，季軍戰由文化大學對上輔仁大學，文大一年級的楊祥禾替補游擊上場，5局上敲出超前三分砲狙擊「輔大阿甘」陳冠豪，林哲佑3局在滿壘時登板「拆彈」，最終後援6.2局無失分，文大以5：1擊敗輔大帶回季軍。
文大由速球派的林振瑋先發，控球狀況不佳，首局被首棒周佳樂敲出三壘打後接續出現暴投掉分，第2局再保送首位打者後被換下，此役僅先發1局、28球，被敲1安打、2保送、2暴投。
輔大1：0領先局面在4局不保，孫易伸觸擊送回文化的追平分，第5局楊祥禾敲出三分砲，這一轟也將陳冠豪打退場，先發4.2局被敲4安打、失4分。
文大在3局下的換人成為勝負分水嶺，游擊手紀慶然失誤、二壘手許儒昇未進壘錯過雙殺後，文大換掉二、游，楊祥禾替補上場，在5局敲出超前三分砲。
文大總教練廖敏雄解釋當機立斷的換人決策，「感覺選手集中力沒那麼好，精神有點恍惚，不知道是壓力大或怎樣，企圖心都沒有，昨天到今天都被打得死死的，把氣稍微改變一下。」
楊祥禾原本未設定要帶進這次比賽，但評估游擊人手欠缺，廖敏雄說：「想說試試看，結果真的是不錯的選手，這次表現不錯，也能帶給其他選手啟示。」這是楊祥禾生涯首度開轟，廖敏雄虧是「風大」。
文大前3局頻頻換投因應輔大攻勢，林振瑋之後李景興、黃昰豪、林哲佑陸續登板，林哲佑在3局下一出局、滿壘時登板，一路投到比賽結束，後援6.2局無失分奪勝。
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