UBL／林振瑋1局閃退 文大靠楊祥禾替補敲三分砲奪季軍

大專棒球運動聯賽公開一級今天進行決賽，季軍戰由文化大學對上輔仁大學，文大一年級的楊祥禾替補游擊上場，5局上敲出超前三分砲狙擊「輔大阿甘」陳冠豪，林哲佑3局在滿壘時登板「拆彈」，最終後援6.2局無失分，文大以5：1擊敗輔大帶回季軍。

文大由速球派的林振瑋先發，控球狀況不佳，首局被首棒周佳樂敲出三壘打後接續出現暴投掉分，第2局再保送首位打者後被換下，此役僅先發1局、28球，被敲1安打、2保送、2暴投。

輔大1：0領先局面在4局不保，孫易伸觸擊送回文化的追平分，第5局楊祥禾敲出三分砲，這一轟也將陳冠豪打退場，先發4.2局被敲4安打、失4分。

文大在3局下的換人成為勝負分水嶺，游擊手紀慶然失誤、二壘手許儒昇未進壘錯過雙殺後，文大換掉二、游，楊祥禾替補上場，在5局敲出超前三分砲。

文大總教練廖敏雄解釋當機立斷的換人決策，「感覺選手集中力沒那麼好，精神有點恍惚，不知道是壓力大或怎樣，企圖心都沒有，昨天到今天都被打得死死的，把氣稍微改變一下。」

楊祥禾原本未設定要帶進這次比賽，但評估游擊人手欠缺，廖敏雄說：「想說試試看，結果真的是不錯的選手，這次表現不錯，也能帶給其他選手啟示。」這是楊祥禾生涯首度開轟，廖敏雄虧是「風大」。