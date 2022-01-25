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棒球／台南Josh遭家暴 老婆手寫道歉信並認情緒控管有問題
「台南Josh」是知名棒球評論YouTuber，也是統一獅忠實粉絲，去年7月與老婆Amber結婚，今日卻驚傳遭家暴事件，在Josh表姊出面透露Amber情緒失控真相後，Amber稍早重啟IG發出道歉聲明，並宣布停更YT頻道。
Josh和Amber兩人近日才在YT頻道和網友分享新居裝潢擺設，不料昨日Josh的表姐陳宇安就透過臉書粉專「巴毛律師混酥團」控訴，Amber不但把新家弄得一團亂，還家暴Josh並傳訊息辱罵Josh的父母。
被問到Amber情緒失控原因為何，陳宇安透露Josh爸爸詢問婚宴是否要因疫情延期，Amber當場就氣得暴跳如雷，還質疑為何要請公公的同事參加，且男方家人的數量比較多。
昨日發限時動態稱自己胃出血的Amber，隨即關閉所有社群媒體，今早11時突然打開IG，承認情緒失控並公開道歉，寫下「因為我個人情緒失控，讓我的先生Josh鄭毓倫與他的家人以及房子受到波及和傷害，我必須向他們說聲抱歉。」
Amber提到自己一直都有情緒問題卻遲遲不肯就醫，「我個人一直有情緒控管的問題卻始終不敢面對，先生之前也和我提過是否要一起尋求幫助，但無奈近日過於忙碌，直到1/23爆發後才讓我知道自己真的該面對醫療協助；此次事件我不會拿疾病來當擋箭牌，未來也會聽從親友的建議積極就醫。」
Amber表示即日起她的頻道「安柏小盒子」與其他公開社群媒體不會再更新，最後再強調，跟她的先生與公婆，還有所有遭受波及騷擾的親友致上十二萬分的歉意，也希望網友們不要再去打擾他們，讓她與先生平靜的處理這次的事件。
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