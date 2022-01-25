快訊

陳時中指口罩若升級「會不夠戴」？ 業者揭是量拉不起來才沒推廣

20萬被回收！員工爆鴻海子公司尾牙抽獎不算數 公司曝重抽理由

中職／兄弟3洋投驚喜合體 萊福力直呼「世界真小！」

聯合新聞網 / 綜合報導
前中信兄弟洋投萊福力近期轉戰多明尼加冬盟，遇上前兄弟戰友德保拉、加百利。 截圖自萊福利IG
前中信兄弟洋投萊福力近期轉戰多明尼加冬盟，遇上前兄弟戰友德保拉、加百利。 截圖自萊福利IG

中信兄弟洋投萊福力近期轉戰多明尼加冬盟，昨日他在IG發文表示遇上前兄弟戰友德保拉、加百利，直呼「棒球世界真小」。

萊福力去年7月因表現不理想遭中信兄弟解約後，仍繼續在世界各地打球延續棒球生涯，曾先到墨西哥冬盟的老東家馬薩特蘭馴鹿隊，去年年底再轉戰波多黎各冬盟卡瓜斯克里奧人隊，助球隊奪冠後，日前又加入多明尼加冬盟席巴歐巨人隊。

萊福力加入多明尼加冬盟時正值冠軍賽期間，當時所屬球隊席巴歐巨人已取得3：1聽牌優勢，最終也順利以4：1奪冠，僅管萊福力在球隊只待了3天，也無緣登板，不過賽後仍跟著球隊一同慶功，並再次和加百利當了隊友，且巧遇曾效力席巴歐巨人隊的德保拉，三人最後留下紀念性合照，萊福力分享在IG上，並寫下，「看看我遇到誰了，從台灣到多明尼加，棒球世界真的好小。」

許多象迷也湧入底下留言：「好兄弟!」、「好想念你們」、「希望能在台灣再見到你們。」不過目前萊福力、加百利暫無機會回鍋中職，德保拉下季則會繼續再戰。

多明尼加 中信 墨西哥 波多黎各

相關新聞

中職／兄弟3洋投驚喜合體 萊福力直呼「世界真小！」

前中信兄弟洋投萊福力近期轉戰多明尼加冬盟，昨日他在IG發文表示遇上前兄弟戰友德保拉、加百利，直呼「棒球世界真小」。 萊福力去年7月因表現不理想遭中信兄弟解約後，仍繼續在世界各地打球延續棒球生涯，曾先

中職／「大師兄」動向燒到韓國 韓媒期待和味全兩強投連線

林智勝近期傳出有望加盟味全龍，此消息熱度已燒到韓國，韓媒相當期待中職全壘打王「大師兄」和王維中、徐若熙兩位強投連線。 林智勝曾在2015年6月20日至2016年6月16日，締造跨季連續109場上壘紀

UBL／昔日中信鯨內戰？ 國體、台東今爭冠

大專棒球聯賽公開一級將於今天下午一點進行冠軍戰，國立體大、台東大學在三重棒球場交手，昔日中信鯨隊同袍邱俊文、王信民領軍對...

中職／王勝偉改3號有原因 許願生涯第3冠

富邦悍將隊今年陣容大幅變動，共有廿八個背號有新主人，王勝偉決定揮別熟悉的十四號，穿上三號球衣，力拚生涯第三座冠軍，蔣智賢...

中職／悍將春訓搶先起跑 新教頭丘總盼球迷給機會

富邦悍將隊經歷過去五個沒有總冠軍賽可打的球季，今年將帥兵陣容都有汰換，昨天搶在年前舉辦開訓儀式，揭示年度口號「WE WI...

UBL／冠軍戰形成中信鯨內戰？王信民、邱俊文無話不談

國立體大、台東大學今天先後在大專棒球聯賽公開一級四強賽獲勝，明天下午1點將在三重棒球場爭冠，兩隊總教練邱俊文、王信民曾在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。