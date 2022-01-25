中職／兄弟3洋投驚喜合體 萊福力直呼「世界真小！」

前中信兄弟洋投萊福力近期轉戰多明尼加冬盟，昨日他在IG發文表示遇上前兄弟戰友德保拉、加百利，直呼「棒球世界真小」。

萊福力去年7月因表現不理想遭中信兄弟解約後，仍繼續在世界各地打球延續棒球生涯，曾先到墨西哥冬盟的老東家馬薩特蘭馴鹿隊，去年年底再轉戰波多黎各冬盟卡瓜斯克里奧人隊，助球隊奪冠後，日前又加入多明尼加冬盟席巴歐巨人隊。

萊福力加入多明尼加冬盟時正值冠軍賽期間，當時所屬球隊席巴歐巨人已取得3：1聽牌優勢，最終也順利以4：1奪冠，僅管萊福力在球隊只待了3天，也無緣登板，不過賽後仍跟著球隊一同慶功，並再次和加百利當了隊友，且巧遇曾效力席巴歐巨人隊的德保拉，三人最後留下紀念性合照，萊福力分享在IG上，並寫下，「看看我遇到誰了，從台灣到多明尼加，棒球世界真的好小。」

許多象迷也湧入底下留言：「好兄弟!」、「好想念你們」、「希望能在台灣再見到你們。」不過目前萊福力、加百利暫無機會回鍋中職，德保拉下季則會繼續再戰。