中職／「大師兄」動向燒到韓國 韓媒期待和味全兩強投連線

林智勝近期傳出有望加盟味全龍，此消息熱度已燒到韓國，韓媒相當期待中職全壘打王「大師兄」和王維中、徐若熙兩位強投連線。

林智勝曾在2015年6月20日至2016年6月16日，締造跨季連續109場上壘紀錄，因此韓媒《MHNSports》撰文報導「達成連續上壘世界紀錄的台灣超強打者」下一步動向為何，內文提到由於傷勢導致狀態不佳，林智勝季末遭兄弟戰力外，不過他的實力無庸置疑，現今目標直指獨居中職全壘打王。

韓媒對於林智勝有望加盟味全的消息相當關注，原因在於「大師兄」、王維中、徐若熙三人在南韓棒球圈知名度頗高。2015年季末林智勝成為自由球員之際，曾一度要與韓職球隊簽約；王維中過去在韓職待過NC恐龍，而徐若熙一直都是韓職有意挖腳的對象。

林智勝在去年球季結束後，主動向中信兄弟表達尋求更多機會，希望球團同意將他放在60人保留名單之外，讓其他球隊可以接觸，目前林智勝加盟味全龍希望濃厚，龍隊領隊任中傑也表示，「還沒有與林智勝正式簽約，但機會蠻大的，這幾天有機會簽約。」