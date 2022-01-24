UBL／冠軍戰形成中信鯨內戰？王信民、邱俊文無話不談

國立體大、台東大學今天先後在大專棒球聯賽公開一級四強賽獲勝，明天下午1點將在三重棒球場爭冠，兩隊總教練邱俊文、王信民曾在中華職棒當過3年隊友，一起效力中信鯨隊，今年將是兩人領軍大學隊首次在聯賽冠軍戰對決。

國立體大今天在首場四強賽以6：2擊敗文化大學，連續3年闖進冠軍戰（前年、去年都獲亞軍），台東大學在第2場以5：4扳倒輔仁大學，隊史首次闖進冠軍戰。

王信民曾在中職一軍8個球季，2004到08年效力鯨隊，2010到12年轉戰興農牛隊，邱俊文2006到08年在鯨隊打了3季。

台東大學教練團除了王信民之外，投手教練謝承勳也曾效力鯨隊8年。

對於明天冠軍戰被形容為「中信鯨內戰」，王信民笑說：「我和邱俊文是很好的朋友，無話不談。」

台東大學今天打完7局和輔大4：4僵持，9棒曾宇慶8局上建功，揮出關鍵二壘打攻下勝利打點，埋伏在打線後半段，未扛中心棒次重任，反而達到致勝效果。

王信民表示，之前安排曾宇慶打中心棒次，表現都不理想，但他的腳程不錯，第9棒有時要和開路先鋒配合作戰，壓力也較小。

明天首次挑戰大專聯賽冠軍，王信民要球員別想太多，拿出該有的實力好好發揮，他說：「我和邱俊文互相了解對方，這場比賽不管如何，球員穩定度還是最重要的事。」